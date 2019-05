David Beckham fotografert på vei ut fra Bromley Magistrates Court. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Beckham mistet lappen etter mobilbruk i bilen

David Beckham (44) er fratatt retten til å kjøre bil i seks måneder. Grunnen er bruk av mobiltelefon under bilkjøring.

Oppdatert nå nettopp







Englands tidligere landslagskaptein har tidligere innrømmet at han er skyldig i mobilbruken mens han kjørte sin Bentley i sentrale deler av London 21. november i fjor. I dag var saken oppe i Bromley Magistrates Court i sør-øst London. Saken har tidligere blitt utsatt på grunn av at Beckham var i USA. Men torsdag møtte Beckahm i retten.

Det ble ifølge britiske medier i retten forklart at Beckham skal ha blitt fotografert av et vitne da han kjørte i saktegående trafikk i november, mens han holdt mobilen. Bruk av mobiltelefon under bilkjøring skal vanligvis føre til seks prikker på sertifikatet og opp til tusen pund i bot.

I retten endte det med at Beckham fikk seks prikker på sertifikatet. Det kom i tillegg til de seks prikkene han allerede hadde for tidligere brudd på trafikkloven. Dermed mistet han retten til å kjøre i seks måneder. Det skriver BBC.

les også United-eksperter advarer mot ansettelse: – Ville vært fryktelig

– I stedet for å holde blikket fremover og rette oppmerksomheten mot veien foran ham, skal han ha sett på mobilen, sa aktor Matthew Spratt i retten ifølge BBC.

Samtidig svarte Beckhams forsvarer, Gerrard Tyrrell at fotballspilleren verken kunne huske dagen eller episoden det er snakk om.

Fotballstjernen fikk i tillegg til at han mistet kjøreretten, en bot på 750 britiske pund.

Samtidig opplevde engelsk fotball en av sine store uker:

Tidligere har fotballstjernen erkjent at han kjørte i 59 mph (95 km/t) i en 40 mph (64 km/t) sone sist høst. Den gangen sørget advokaten hans, Nick Freeman, for at Beckham ungikk straff på grunn av at han fikk varselet om dette en dag forsinket.

Den gang fikk Beckham kritikk for dette i England på grunn av hans posisjon som forbilde.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 09.05.19 kl. 16:14 Oppdatert: 09.05.19 kl. 16:49