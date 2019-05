Molde knuste Rosenborg tidligere i sesongen, og seiler opp som gullfavoritt. Men likevel klarer klubben å skape unødvendige vanskeligheter for seg selv. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kommentar

Moldes imageproblem: Har suksess – mangler sjarm

Må man være fra Molde for å orke å ha sans for MFK?

Sportslig er det grunn til å ta bølgen over mye av det som har foregått i Rosenes by de siste månedene.

Mens erkerivalen Rosenborg har sklidd rundt på en strøm av bananskall, har Molde fremstått som Eliteseriens mest komplette lag, med ligaens potensielt beste spiller i Magnus Wolff Eikrem.

Men grunnen til at den helt store nasjonale euforien lar vente på seg, har kanskje egentlig ikke så mye med hva de leverer på banen å gjøre.

Det er nemlig et tilbakevendende problem at Molde Fotballklubb ikke alltid fremstår fra sin mest sympatiske side utad.

Når hørte du sist en ikke-moldenser la seg sjarmere i senk av Molde? Det er vanskelig å helt konkret sette fingeren på hva det dreier seg om.

Men det har åpenbart noe med mangel på tilgjengelighet å gjøre, og at litt for mange typer over litt for lang tid har hatt litt for høy arrogansefaktor, til å bli helt spiselige utenfor målgruppen som er geografisk forpliktet til å heie.

Hadde vi satt opp en tabell over mangel på selvhøytidelighet og evnen til å by på seg selv, hadde Mjøndalen åpenbart vært på toppen, mens Molde hadde kavet rundt der Rosenborg har gjort i den ordentlige Eliteserien i 2019.

Nå skal det i motsatt retning nevnes at den ferske treneren, Erling Moe, stort sett har svart fint for seg, men det holder foreløpig ikke til å rette opp inntrykket av en i overkant tilknappet klubb.

Med et litt ovenfra og ned-image fra før som bakteppe, var det ikke akkurat noen pr-vinner det som skjedde etter nederlaget i derbyet mot Kristiansund 16. mai.

Etter å ha herjet i store deler av sesonginnledningen, taper altså Molde en kamp de svært gjerne skulle vunnet.

Det er slikt som skjer, men hvordan reagerer de blå?

Bare EN ENESTE spiller stiller opp for å snakke offentlig om nederlaget med fremmøtt presse.

Hvor mange hadde funnet turen til mixed zone dersom det hadde blitt full pott, mon tro?

Det er litt uvisst om spillerne ikke fikk eller ikke ville snakke, men det spiller strengt tatt ikke så veldig så stor rolle for inntrykket som skapes utad.

Og det er ikke særskilt positivt for de blå.

La det her være klart at dette ikke handler om enkeltjournalister som ikke fikk intervjuet sitt, men at spillerne ikke benytter kanalen til interessentene når budskapet er skuffende.

Tåler man virkelig så dårlig å tape at dette er reaksjonsformen – fra voksne mennesker?

Dette stuntet kommer kort tid etter rulling med russen-seansen, som i seg selv ikke er verdens største sak, men som blir en brikke i et puslespill med i overkant mange minusbrikker imagemessig.

Langt mer alvorlig er åpenbart omdømmeskaden voldtektssaken mot en tidligere spiller, og klubbens håndtering av den, har påført Molde Fotballklubb.

Her er deler av kritikken mot ledelsen uberettiget, mens det samtidig helt klart er valg fra klubbsiden som burde vært annerledes.

Som arbeidsgiver havnet Molde FK i en vanskelig situasjon, gitt stadiet straffesaken befant seg på, og klubben hadde strengt tatt ikke all verdens handlingsrom, da det skal mye til for å ilegge yrkesforbud overfor en person som ikke er dømt.

Men uansett hvor vrien posisjonen var, har klubben ikke maktet kommunikasjonssiden av en krevende sak særlig godt.

Og igjen er det noe med tonen utad det kunne vært grunn til å jobbe med.

Ofte argumenteres det med at det svirrer for mange kommunikasjonsrådgivere rundt der ute, men i Moldes tilfelle hadde det kanskje vært en klok investering?

Mandag kveld er det klart vestlandsderby – hjemme mot Viking – og med seier kan hjemmefansen juble over tabelltopp igjen.

Men det skal litt mer til enn en god fotballkamp eller 10 til før appellen blir den helt store utenfor kretsen. Fordi ball er mer enn ball.

Norsk fotball lever i underholdningsbransjen – i 2019. Det kan det være lurt å ta innover seg.

