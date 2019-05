ÅPENHJERTIG: Kristian Thorstvedt la lite imellom da han skulle beskrive hva han følte etter tapet for New Zealand i pressesonen på Stadion Widzewa i Lodz. Foto: Joachim Baardsen/VG

Thorstvedt totalslakter eget lag etter VM-tapet

LODZ (VG) Den vrakede Viking-spilleren var mildt sagt misfornøyd med det Norge viste i tapet som kan ha ødelagt sjansene for VM-avansement.

– Det er helt horribelt. Vi er så forbanna svake at det er flaut å sitte og se på sidelinjen, og være med på dette. Jeg er skuffet, egentlig, sier Kristian Thorstvedt til VG.

Han var en av flere norske spillere som var langt nede etter 0–2-tapet for New Zealand. Både Leo Skiri Østigård og John Kitolano var gråtkvalte og virket nærmest utrøstelige etter kampslutt. Sistnevnte scoret selvmål og var også nest sist på New Zealands første nettkjenning. Etter kampen gikk Kitolano gjennom pressesonen uten å prate med noen.

Mener New Zealand ble undervurdert

Nå ser det svært vanskelig ut med tanke på avansement. Håpet er at Norge blir blant de beste treerne, men de kan i beste fall få tre poeng, og har minus fire i målforskjell.

– Det var ikke god stemning, men sånn vil det ikke være etter null poeng på to kamper. Vi har én kamp igjen, så da får vi prøve å løfte oss betraktelig mot Honduras, sier Thorstvedt.

Siddisen mente at det så ut som de norske spillerne ikke var påskrudd fra start og at laget undervurderte motstanderen.

– Slik jeg så det fra benken, så det ikke ut til at vi var klare for det New Zealand kom med, sier Thorstvedt.

– Mener du selv at du burde startet?

– Selvfølgelig mener jeg selv at jeg burde startet. Det tror jeg alle som sitter på benken mener, men det er ikke jeg som tar ut laget. Jeg får håpe på mer spilletid mot Honduras, sier 20-åringen, som har fire mål for Viking på ni eliteseriekamper fra sin midtbaneposisjon denne sesongen.

Vetlesen deppet

Heller ikke lagkamerat Hugo Vetlesen lot seg imponere over det norske spillet.

– Det er ikke alle som har dagen, rett og slett. Vi får ikke satt det spillet vi vil, og da blir det vanskelig, sier Vetlesen til VG.

Stabæk-spilleren vil imidlertid ikke bruke like sterke ord som Thorstvedt.

– Jeg er enig i at vi må gå i oss selv. Det var ikke den kampen vi ønsket.

– Er du enig i at laget undervurderte New Zealand?

– Nei, jeg følte at vi skulle gå ut i hundre og ta New Zealand fra første minutt. Vi har et godt press, men vi var ikke hvasse nok med ballen, som gjør at vi ikke skaper nok sjanser.

Skuffet kaptein

Leo Skiri Østigård så heltent ut fra start, men han gir Thorstvedt langt på vei rett i at det var en del som ikke var helt der de burde vært.

– Jeg følte at jeg var tent. Jeg prøvde å få med meg de fleste. Jeg brukte energi på det. Det ble litt bedre mot slutten av første omgang, men det er vanskelig på si. Gutta er selvfølgelig tent på å vinne. Jeg føler vi har god kontroll i andre omgang, men så scorer de et mål fra 30 meter, sier Østigård til VG.

– Thorstvedt mener dere tar litt lett på New Zealand. Er du enig i det?

– Det vil jeg ikke si at jeg er enig i. Vi prøver alt vi kan i første omgang. Akkurat da er det ikke godt nok, men jeg føler at vi kanskje ikke går nok i krigen. Jeg prøver å få med de fleste. Mange gjør en god jobb, men det er noe som ikke er helt som det skal være, sier Østigård.

Skuffet Haaland

Erling Braut Haaland kom til pressesonen med hetten på genseren trukket over hodet. Det var ikke uten grunn:

– Det er rett og slett blytungt. Det er det ordet jeg klarer å si nå, forteller Red Bull Salzburg-spissen.

– Hva var det som gikk galt?

– Det er nok et drømmemål (imot), da. Så klarer ikke jeg å sette sjansene mine og så klarer vi ikke å spille vårt spill. Da går det ikke, sier Haaland.

– Var dere påskrudde nok?

– Jeg tror vi var påskrudde, men vi klarer ikke å følge planen vår. Da blir det vanskelig, for den er vi nødt til å følge.

– Hva gikk planen ut på?

– Vi skulle komme rundt (på kantene), få laget mer inn, fått spilt mer meg igjennom slik at jeg får sjanser. Men det gjorde vi ikke. Det er kjipt. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg sliter med å tenke nå. Det gikk i alle fall ikke, og det er «grævla» tungt, sier Haaland.

Publisert: 27.05.19 kl. 22:57 Oppdatert: 27.05.19 kl. 23:35