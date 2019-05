FRUSTRERT: Norge-kaptein Leo Skiri Østigård reagerte kraftig på dommer Ndala Ngambos kampledelse mot New Zealand. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB scanpix

Norge kan være ute av VM etter tap i skjebnekamp – raste mot dommeren

LODZ (VG) (Norge-New Zealand 0–2) Gråtende norske spillere innså at VM-drømmen kan være knust etter å ha tapt mot New Zealand.

En rakett av et skudd limt opp i Julian Faye Lunds høyre vinkel fra newzealandske Gianni Stensness etter 70 minutter og et selvmål av John Kitolano kan ha sendt Norge ut av verdensmesterskapet i Polen etter bare to matcher.

Etter kampslutt gikk Kitolano gråtende av banen. Den ulykksalige venstrebacken, som også var nest sist på Stensness sin scoring, vet at det nå bare gjenstår teoretiske, foreløpig uklare, muligheter for at Norge ikke må reise hjem etter torsdagens avsluttende gruppespillskamp.

– Det er helt jævlig. Det er bare å beklage. Det er veldig tungt, sier en gråtkvalt Leo Skiri Østigård til NRK.

Han var veldig langt nede etter tapet, og klarte ikke å se lyst på mulighetene.

– Muligheten er ikke stor. Vi måtte ha poeng i den kampen her, og det gjorde vi ikke.

LAGET SELVMÅL: John Kitolano var delaktig i begge New Zealands scoringer. Foto: Czarek Sokolowski / TT NYHETSBYRÅN

Store problemer

Etter åpningstapet for Uruguay måtte Norge i utgangspunktet ha poeng mot New Zealand for å være i posisjon til å ta seg til en 8-delsfinale. Med seier i den siste kampen mot Honduras på torsdag, vil Norge ende med tre poeng.

– Jeg syns det var en veldig jevn kamp. Det var et fantastisk mål som gjorde det vanskelig for oss. Vi er ikke helt ute, men da må vi vinne kampen og håpe at vi blir blant de fire beste treerne, sier trener Pål Arne Johansen til NRK.

I skrivende stund er det uklart om det kan holde til avansement som en av VMs fire beste gruppetreere.

– Vi må vinne. Så lenge det er en mulighet blir det ikke så vanskelig å mobilisere, sier «Paco».

Dommer i sentrum

Mot New Zealand var de norske U20-gutta i realiteten aldri i nærheten av hverken spillernes eller lagets toppnivå. Det kladdet fra start til slutt, og mot slutten av oppgjøret avgjorde newzealenderne med to scoringer.

Det skjedde etter en match hvor dommer Ndala Ngambo hadde flere oppsiktsvekkende involveringer. Det startet med tilsynelatende feilaktig idømte hjørnespark og frispark, før Erling Braut Haaland blant annet ble avblåst for offside etter et norsk 5-meterutspill fra keeper Faye Lund.

Som kjent eksisterer det ikke offside i fotball på 5-meterutspill. Ikke lenge etter ble Braut Haaland også nærmest slått ned av en utrusende New Zealand-målvakt innenfor 16-meteren, og jærbuen endte opp med å få frispark imot seg.

Men Norge kan vanskelig skylde tapet på dommeren. Hverken defensivt eller offensivt var Pål Arne Johansens menn dyktige nok i kveldens kamp.

Publisert: 27.05.19 kl. 22:19