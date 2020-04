EN LIGER PÅ RYGGEN: Memphis Depay ligger på gulvet med en liger oppå seg. Foto: Faksimile fra Memphis Depays Instagramkonto

Depay poserer med uvanlig dyr: – Han skjønner ikke hva han driver med

Fotballstjernen Memphis Depay (26) poserer med en liger på sosiale medier. Det har vakt storm.

Bildene som er lagt ut, er tatt i en leilighet, men det er ikke kjent om det er hjemme hos Lyon-spilleren, heller ikke hvorfor ligeren er der.

Kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen reagerer slik etter å ha lest om saken i den franske avisen Le Figaro:

– Jeg tror fotballspilleren på at han er glad i dyr, men han skjønner ikke hva han driver med. Min oppfordring til andre er; ikke vær like dum som ham, sier Kleveland og mener med det å betale for å ta på/se ville dyr i fangenskap.

En liger er en hybrid mellom en hannløve og en hunntiger. Depay, som har en fortid i Manchester United og nå spiller for franske Lyon, poserer med et slikt dyr i leiligheten sin – lagt ut på Instagram.

På ett av bildene har Depay naken rygg og viser fram en enorm tatovering over hele ryggen. Den viser en løve.

Ifølge nederlandske Telegraaf har den tidligere Manchester United-spilleren respondert med at «ligere er ikke engang ville dyr. Jeg tror ikke de ville overleve i naturen».

Skøytestjernen og landsmannen Keld Nuis likte ikke det han så på Instagram og reagerte med «tommel ned».

– Dyr skal vokse opp i naturen i Afrika, skrev Nuis – og la til at Depay er en fantastisk fotballspiller, men at dette var «veldig uheldig».

EM-JUBEL: Mempis Depay (i midten) feirer scoring sammen med Virgil van Dijk og Frenkie de Jong i EM-kvalifiseringskampen mot Hviterussland. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / X06750

Live Kleveland i Dyrevernalliansen tror ikke Memphis Depay har dårlige hensikter:

– Dette er et nokså typisk eksempel på at en person som anser seg selv for å være glad i dyr, deltar i dyremishandling uten å skjønne det selv.

– At dyret har vokst opp blant mennesker er en vanlig begrunnelse blant folk som poserer med ville dyr som blir brukt i underholdningsindustrien. Han har rett i at dyret ikke kan settes ut i naturen uten videre, men det betyr ikke at ligeren har det bra. Den er født inn i underholdningsindustrien, som et resultat av at andre dyr er fanget, ofte på brutale måter som å ta ungene fra moren og drepe henne.

– Men dette dyret er vel «temmet»?

– Dette er dyr som har sine ville instinkter i behold, eller det som vi i zoologien kaller «naturlige behov». Den er ikke genetisk tilpasset gjennom tusenvis av år – som for eksempel katter og hunder.

– Store rovdyr har behov som gjør det vanskelig å tilby et godt liv hos menneskene, uansett hvor gode hensikter vi har, selv i dyreparker. De har sterke jaktbehov og må ha svære områder å boltre seg på.

– Det kan se fint ut, men det er ikke fint for dyrene, sier Live Kleveland, og håper at både fotballstjernen og andre kan forstå hvorfor det er galt og hvorfor en bør ta avstand fra det.

Memphis Depay fikk en alvorlig kneskade i desember og etter en stor operasjon, er han nå inne i en rehabilitering – uavhengig av fotballstoppen som følge av coronaviruset.

Ifølge Wikipedia kan en liger bli opptil 20 år og veie 400 kilo.

Publisert: 04.04.20 kl. 23:10

