CL KAN GLIPPE: Dersom den pågående sesongen ikke fullføres, ligger Ole Gunnar Solskjærs lag an til å gå glipp av Champions League-spill. Foto: Martin Rickett / PA Wire

UEFA-beskjed om Europa kan bety Solskjær-opptur

UEFA har bestemt at sportslige prestasjoner vil avgjøre kvalifisering til europeiske turneringer dersom ligaer skulle bli nødt til å avslutte sesongen.

Det ble klart etter torsdagens møte i eksekutivkomitéen.

UEFA «anbefaler sterkt» at alle europeiske ligaer ferdigspilles så langt det lar seg gjøre, men erkjenner at det kan bli utfordrende for enkelte ligaer å fullføre som planlagt.

I så fall anbefaler UEFA ligaene å finne en alternativ måte å avslutte ligaene på, for eksempel gjennom et forkortet play off-spill.

Dersom dette ikke er mulig, skal de enkelte ligaene selv avgjøre hvem som får Champions League- og Europa League-plassene basert på sportslige prestasjoner.

The Times skriver at Premier League anser play off-spill som usannsynlig, og at de – dersom det ikke går an å fullføre ligaen som planlagt – vil dele ut Champions League- og Europa League-plassene basert på klubbenes poengsnitt per kamp så langt denne sesongen.

Dersom Premier League må avsluttes slik det står nå, innebærer det at Liverpool (2,38 i poengsnitt), Manchester City (2,03), Leicester (1,83) og Chelsea (1,65) ligger an til Champions League-plass.

Men Manchester City har blitt utestengt av Champions League de neste to sesongene, og med mindre klubben får medhold i anken til den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS) er vellykket innen neste sesongs Champions League-deltakere skal være klare, så vil plassen deres gå til det femte best plasserte laget i Premier League.

Dersom Premier League må avgjøres på poengsnitt, slik de engelske mediene hevder dersom sesongen ikke kan ferdigspilles, ligger Ole Gunnar Solskjærs Manchester United an til å få den siste Champions League-plassen med et nødskrik foran Sander Berges Sheffield United.

Manchester United står nemlig med et poengsnitt på 1,55 (45 poeng på 29 kamper), mens Sheffield Uniteds snitt er på 1,54 (43 poeng på 28 kamper).

Ved et slikt scenario vil Sheffield United og Wolverhampton være kvalifisert til Europa League neste sesong.

Premier League har foreløpig ikke satt noen dato for når de planlegger for å gjenoppta den pågående sesongen. Klubbene trener for øyeblikket ikke organisert, men flere engelske medier har skissert den 9. mai som en mulig dato for å begynne med treninger igjen.

En oppstart i juni skal ha blitt diskutert, men foreløpig er den eneste offisielle informasjonen fra ligaen at de vil komme i gang igjen «når det er trygt og passende».

Publisert: 24.04.20 kl. 11:44

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

