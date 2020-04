MEDALJE: Norman Hunter og det engelske VM-vinnerne fra 1966 mottok medaljer fra daværende statsminister Gordon Brown for å representerte England under mesterskapet i 1966. Foto: Ian Nicholson / PA Wire

Leeds-legende Norman Hunter døde av coronaviruset

Norman Hunter er død 76 år gammel. Han ble i forrige uke innlagt på sykehus med covid-19.

Leeds skriver på sine nettsider at klubbikonet Hunter er død som følge av coronaviruset.

76-åringen ble lagt inn på sykehuset i forrige uke for å få behandling etter å ha blitt smittet av viruset.

– Han etterlater et stort hull i Leeds-familien. Han vil aldri bli glemt, og våre tanker er hos hans familie og venner i en vanskelig tid, skriver klubben.

Hunter debuterte for Leeds som 18-åring i 1962, og forsvarskjempen fikk 726 kamper for klubben over en periode på 14 år.

Han vant ligaen to ganger og FA-cupen én gang med klubben.

Han var også en del av det engelske laget som vant fotball-VM i 1966, men fikk ikke spilletid i mesterskapet. Hunter fikk 28 landskamper for England i sin karriere.

