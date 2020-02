Haaland fortsatte målfesten - satte sitt 40. mål for sesongen

(Werder Bremen - Borussia Dortmund 0–2) Erling Braut Haaland fortsetter å score på bestilling. Mot Werder Bremen fant han igjen nettmaskene da Borussia Dortmund beseiret bunnlaget.

Oppdatert nå nettopp

Med en knapp halvtime igjen på klokka rev Haaland seg fri i boksen med en lur bevegelse, og satte enkelt inn sitt niende Bundesliga-mål på kun seks kamper.

Scoringen var også hans 40. mål for sesongen - på kun 30 kamper for henholdsvis Borussia Dortmund og Red Bull Salzburg.

Haaland og Dortmund kom fra en kraftfull affære mot PSG, men første omgang mot Werder Bremen ble blodfattig til sammenligning.

Ingen av lagene var i nærheten av å skape noen store målsjanser. Det nærmeste Dortmund kom scoring var et innlegg fra Raphael Guerrerio, som Bremen-keeper Jiri Pavlenka bokset unna.

Og det største inntrykket Haaland gjorde var et innlegg til Thorgan Hazard, som ble forsøkt omsatt til mål med brassespark av belgieren - uten stor suksess.

Men i andre omgang våknet både Dortmund og Haaland. Fem minutter etter sidebytte slo Dan-Axel Zagadou et lurt innlegg langs bakken, og Haaland rev seg fri i boksen. Avslutningen hadde god retning, men et Bremen-ben fikk blokkert skuddet like utenfor.

På den påfølgende corneren dukket nevnte Zagadou opp i boksen, og banket Dortmund i ledelsen.

Kun minutter senere fant Guerreiro Haaland i bakrom. Nordmannen forsøkte å runde keeper, og var centimeter unna å lykkes, men keeper Pavlenka fikk en liten fot på ballen.

Med 25 minutter igjen av kampen lykkes han endelig og satte inn sitt 40. mål for sesongen, og det kunne blitt enda fler.

Kvarteret senere doblet han nesten dagens scoringskonto alene med Pavlenka. Haaland forsøkte å sette ballen mellom beina på keeperen, men Pavlenka hang med på notene.

På overtid møttes de to til duell igjen, da Haaland dro seg inn fra kanten, og fyrte av. Også den gangen vant keeperen duellen, og Haaland måtte nøye seg med den ene scoringen.

Publisert: 22.02.20 kl. 17:02 Oppdatert: 22.02.20 kl. 17:25

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser