SPILLETID: Ole Selnæs har ikke spilt siden desmeber, og trenger spilletid inn mot EM-kvalifiseringskampen mot Serbia. Foto: Bjørn S. Delebekk

RBK bekrefter dialog med Selnæs

Rosenborgs sportssjef, Mikael Dorsin, sier til Adresseavisen at han snakket med Ole Selnæs for noen dager siden om situasjonen hans i Kina.

– Ja, vi har pratet en god del med Ole (Selnæs). Om alt mulig, sier Dorsin til Adresseavisen.

Dorsin bekrefter videre til Adresseavisen at de snakket sammen for noen dager siden, og at praten handlet om situasjonen til Selnæs i Kina.

Ole Selnæs har ikke spilt en fotballkamp siden desember. Årsaken skal være at 25-åringens kinesiske klubb FC Shenzhen rykket ned fra øverste nivå. Ikke veldig lenge etter nedrykket brøt coronaviruset ut i Kina. Det har ført til at kinesisk fotball er utsatt på ubestemt tid.

Men kontraktsituasjonen til Selnæs er ikke så enkel, sier Dorsin.

Til Adresseavisen utdyer han hva som er vanskelig:

– Kontrakten hans. At den kinesiske serien er utsatt på ubestemt tid, nå først til april. Økonomi. Andre ting. Men om det finnes en mulighet er det selvsagt naturlig at vi prøver, sier han.

Dorsin utelukker ikke at et lån kan være aktuelt.

– Med disse forbeholdene i bakhodet: Trenger Ole spilletid, kan det for eksempel være snakk om et lån. Kanskje frem til 31. mai, dersom det er snakk om å spille seg i form til en EM-tropp , sier Dorsin til Adresseavisen.

Assistenttrener på landslaget, Per Joar Hansen, ser helst for seg at Selnæs finner seg en klubb hvor han kan få spilletid før den viktige EM-kvalifiseringskampen mot Serbia i mars.

– Vi hadde absolutt håpet at han hadde funnet en plass hvor han fikk spille fotball. For oss er det ekstremt viktig at de som konkurrerer spiller mye i kamper som betyr noe, sa , Per Joar Hansen til VG i går.

Publisert: 26.02.20 kl. 13:08

