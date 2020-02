TAR KAMPEN: Manchester City-manager Pep Guardiola (t.h.) sammen med Sergio Agüero. Foto: ANDREW YATES

Manchester City anker utestengelse til CAS

Avgjørelsen om å stenge Manchester City ute fra Champions League i to år blir anket til CAS, den internasjonale voldgiftsretten for sport.

Det bekrefter CAS i en pressemelding nå i formiddag.

Manchester City ble utestengt av UEFA for å ha brutt Financial Fair Play-reglene og ble også ilagt en bot på 30 millioner euro. Men klubben gir seg ikke uten kamp og leverte anken rett før fristen gikk ut.

Voldgiftsretten for sport sier man ikke vet når en endelig avgjørelse blir fattet.

Manchester City er utestengt fra alle internasjonale turneringer de neste to sesongene. Det innebærer - om avgjørelsen blir stående - at klubben verken får spille Champions League, Europa League eller Super Cup.

City-manager Pep Guardiola har tidligere sagt at han tenker å fullføre sin kontrakt selv om klubben skulle bli nektet å spille europacup.

Spanjolen sier at han har «sett bevis» som gjør at han tviler på at UEFAs avgjørelse blir stående.

– Vi har rett til å anke. Jeg stoler på folkene i min klubb. De har forklart hvordan ting henger sammen og vist meg bevis, så hvis vi fortjener å spille i Champions League neste sesong så kan vi gjøre det. Skulle det ikke skje, får vi akseptere avgjørelsen og jobbe videre med de spillerne som vil bli. La oss først se hva som skjer i CAS, sa Guardiola på en pressekonferanse før kveldens Champions League-møte borte mot Real Madrid.

Publisert: 26.02.20 kl. 11:55 Oppdatert: 26.02.20 kl. 12:18

