SLAPP UNNA: Da en mann angivelig ikke fikk spille fotball med Thiago (t.h.) og de andre Bayern-stjernene, gikk det ifølge Bild ut over Niko Kovac (t.v.) Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Avis: Bayern-treneren måtte få politihjelp etter trening

Bayern München var i ferd med å avslutte en kort treningsøkt da en mann klamret seg fast til Bayern-trener Niko Kovacs føtter, melder den tyske storavisen Bild.

Mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Den uønskede gjesten skal ved flere anledninger ha sagt at han ønsket å spille med Bayern-stjernene, men de regjerende seriemestrene var på det tidspunktet allerede i garderoben – rundt 11.45.

Da han ikke fikk viljen sin, skal han ifølge Bild, ha klamret seg rundt føttene til Niko Kovac uten å gi slipp. Situasjonen skal først ha løst seg da politiet pågrep mannen ved treningsanlegget i Säbener Strasse – cirka 25 minutter senere.

Bayern-treneren skal ha kommet uskadet fra sammenstøtet.

les også Bundesliga-kommentator: – Dortmund er sterkere enn Bayern

Det er uklart hvordan mannen kom seg forbi treningsanleggets sikkerhetsvakter, skriver avisen.

Overfor Bild bekrefter politiet innsatsen. Klubben skal selv ha bekreftet at politiet var der til 14.30 og at mannen ble tatt med til forvaring, slik at han ikke kunne gjøre skade på seg selv eller andre.

Bayern München møter i kveld Fenerbahce 20.30 i Audi Cup, der de også skal spille mot vinneren av dagens kamp mellom Tottenham og Real Madrid i morgen. Til helgen spiller de supercupfinale mot Borussia Dortmund.

Publisert: 30.07.19 kl. 17:40