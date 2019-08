JUBEL: Alexander Søderlund feirer scoring mot Maribor. Foto: Primoz Lovric / NTB scanpix

RBK-helter tror på nytt Champions League-eventyr: - Ville fått 10.000 i odds

Flere Rosenborg-legender innrømmer at de tvilte på klubben i Champions League-kvaliken, men nå mener de at sjansen for å nå gruppespillet er bedre enn på lenge.

Nå nettopp

– Flere har sagt at dette er en bedre sjanse enn på mange år. Jeg må støtte det nå etter utgangspunktet i går. Akkurat nå ser det veldig positivt ut, sier Roar Strand til VG, dagen etter 3–1 seieren borte mot Maribor i 3. kvalikrunde.

Spilleren med 71 Champions League-kamper for RBK var med på en rekke tøffe play off-kamper med Rosenborg selv.

– Siste runden er er selvsagt tøffe kamper og det skal det være. Skal man til Champions League møter man bare gode lag og det er godt å ha med seg, sier Strand.

– 10.000 i odds

Han innrømmer at Chamions League ikke var i tankene hans tidligere i år da RBK slet tungt.

– Rosenborg i Champions League ville hatt 10.000 i odds etter tapet for Haugesund på Lerkendal 16. mai, sier Jahn Ivar «Mini» Jakobsen.

Han tror sjansen nå er 50 prosent for å nå årets utgave av Champions League. «Mini» er enig med Strand; dette er en sjanse som ikke kommer ofte.

– Det RBK har gjort de to siste månedene og hvodan de har snudd dette er en kjempeprestasjon. De var ordentlig dårlig i et halvt år, sier Jakobsen.

90 prosent

Bent Skammelsrud, tidligere RBK-kaptein, føler at Rosenborg med 90 prosent sikkerhet er klar for play off, som blir mot enten Ferencvaros eller Dinamo Zagreb.

– Blir det Ferencvaros i play off, skal man takke alle for det. Da er RBK favoritter. Jeg vil si sjansen mot Dinamo Zagreb er 40/60. Men i formen RBK er i, har jeg veldig troen på dette, sier Skammelsrud.

– Man kommer ikke mye nærmere enn dette og har ikke vært det på mange år. Og dette har vært året da man har hatt minst troen på det, sier Skammelsrud som påpeker at han alltid har hatt troen på at Rosenborg skal kunne ta seg til Champions League igjen.

Skammelsrud vet hva som står på spill i slike kvalikkamper.

– Det er både den verste og den beste kampen i året. Vinner man vet man at man får seks dessertkamper mot topp motstand. Så finner man ut at man ikke er så langt bak og så finner du ut at du kan slå dem, sier Skammelsrud.

By Rise imponert

Ola By Rise tok klubben til den gjeveste klubbturneringen i 2004. Senere ledet Per-Mathias Høgmo og Knut Tørum klubben inn til gruppespillet.

Nå er By Rise imponert av fremgangen og utviklingen til dagens RBK-lag. Og mener at det er blitt større fremdrift, større selvtillit og bedre relasjoner mellom spillerne, og at laget ligner mye mer et 4–3–3-lag nå.

– Jeg har vært en edruelig talsmann for at mål om gruppespill i Europa League er mest realistisk. Hittil har det vært krevende nok å hevde seg der. Jeg mener det å spille jevnlig der gir en erfaringsbase som vil hjelpe til å spille på et enda høyere nivå. Nå ser veien slett ikke umulig ut, sier By Rise.

Nå ser han at RBK har en gylden sjanse for å ta seg til den gjeveste klubbturneringen.

– Jeg ville ikke vært bekymret. Det er hverken Barcelona, Liverpool eller PSG de skal møte. De lagene de skal møte er lag de kan slå, sier By Rise.

Publisert: 08.08.19 kl. 12:52