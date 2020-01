SPILLER MYE, VINNER LITE: Alexander Tettey (t.v.), her i duell mot Marcus Rashford, har vært en positiv overraskelse for Norwich denne sesongen, men det vil seg ikke for laget hans i Premier League. Foto: James Wilson / PA Images

Tettey fortviler over nedtur: – Forbannet og frustrert

MANCHESTER (VG) Alexander Tettey (33) opplever en sesong full av kontraster: Personlig opplever han en opptur på fotballbanen, men han er om bord på et synkende skip.

Norwich er nemlig den desiderte tabelljumboen i Premier League med syv poeng opp til trygg plass – en situasjon som ikke ble forbedret av 0–4-tapet mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United forrige helg.

«Kanarifuglene» har spilt ni strake seriekamper uten seier: Fem tap, fire uavgjort. Men lørdagens stortap mot United er den eneste gangen de har blitt knust, ellers har skrekkrekken kun bestått av tap med ett mål.

Flere ganger har Norwich skapt sjanser, men det har ikke gitt utbytte i form av tre poeng siden borteseieren mot Everton den 23. november.

– Du blir både forbannet og frustrert, for du er jo så nær på å vinne kamper. Vi spiller bra, men vi får ingenting igjen for det. Det er veldig tøft, men hva skal vi gjøre? Om du er forbannet, så gir det deg ikke poeng, sier Alexander Tettey.

Han møtte VG i striregnet like utenfor spillerutgangen på Old Trafford, der han spilte hele kampen for gjestene.

– Nå kommer sjefen, sier Tettey, som er den eneste spilleren som ikke har gått om bord spillerbussen, men han rekker å lufte litt frustrasjon over å ha sluppet inn 0–3-målet på en rask United-corner.

– De scoret på en corner der vi ikke var helt klare. Vi måtte være på plass, men det var vi ikke. På dette nivået blir det mål, ikke sant?

Tettey var tydelig misfornøyd da han gikk av banen på Old Trafford etter kampslutt, og delte sin irritasjon med en av Norwichs assistenttrenere.

At han er en lederskikkelse i klubben, er ikke nytt. Men det var få som forventet at nordmannen skulle spille en så viktig rolle i Premier League denne sesongen.

Han har startet 12 av de siste 14 seriekampene, spilt 16 av 22 mulige og vært kaptein ved seks anledninger. Det hele toppet med én scoring og én målgivende pasning.

– Det er jo litt uventet, men det er jo fotball, du får alltid muligheter. Du skulle tro at det kom til å bli vanskelig å få spilletid denne sesongen, men hvis du står på, så får du muligheten, og hvis du spiller bra, så skifter det fort. Jeg får bare nyte hvert sekund, sier Tettey, som dediserte sin scoring mot Sheffield United til moren, som døde i høst:

Kontrakten hans med Norwich går ut ved sesongslutt, og så langt har alt tydet på at han ikke kommer til å forlenge den. I september åpnet 33-åringen opp om frykten for livet etter fotballen i et intervju med VG.

Men kan all spilletiden i Premier League denne sesongen føre til at Tettey skifter mening? Han får et lurt smil om munnen da temaet bringes opp.

– Vi får se, vi får se ... Jeg kan ikke si noe. Det kan være noe i gjære, men vi får se, gliser han kryptisk før han forsvinner inn i spillerbussen.

