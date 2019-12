Innbyttere sendte Liverpool til finalen på overtid

(Monterrey - Liverpool 1–2) Liverpool slet lenge mot Monterrey, men så satte Jürgen Klopp inn stjernene, og en av dem var Roberto Firmino som avgjorde for Liverpool på overtid.

Både Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold og Roberto Firmino satt alle på benk, men ble satt inn i løpet av den andre omgangen for å bikke et 1–1-resultat til Liverpool-seier. Og det ga uttelling.

Alexander-Arnold fant Firmino i boks som satte inn 2–1 til Liverpool 20 sekunder på overtid av kampen. Dermed er Liverpool i finalen i VM for klubblag. Der møter de Flamengo lørdag klokken 18.30.

– De gjorde det vanskelig for oss men vi kontrollerte kampen. Vi klarte ikke å skape for mye i dag, men heldigvis fikk vi den sene scoringen, forteller Liverpool-kaptein Jordan Henderson som også forteller at det ikke var helt vanlig for han å spille midtstopper som han i semifinalen gjorde.

FINALEKLARE: Naby Keita scoret et av Liverpools mål som sikret finaleplass. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

«All we need is Alisson Becker»

Foruten mange gode spillere på benken måtte Liverpool også stille uten Georginio Wijnaldum (skadet) og en syk Virgil van Dijk. Derfor vikarierte Jordan Henderson som midtstopper, og Klopp forteller etter kampslutt at han er usikker på om stopperkjempen rekker finalen.

– Vi har ikke peiling. Vi må se, men vi har fått inn et par unge spillere så får vi se hva vi gjør, forteller Liverpool-sjefen som sier at blant annet at den unge midtstopperen Sepp van den Berg og den offensive spilleren Harvey Elliott vil være i troppen i finalen.

Van Dijk var også raskt ute på sosiale medier for å hylle matchvinneren Firmino med tittelen på spissens relativt ferske supportersang:

Klopp trakk også frem at mange spillere gjorde en god kamp, og bø også på litt toner med melodien fra Queens «Radio Ga Ga».

– All we need is Alisson Becker, Alisson Becker, gliste den tyske treneren i intervju etter kampslutt og påpekte at Liverpool-keeperen sto godt og hadde flere gode redninger.

To kjappe

Kampbildet ble som ventet i den første omgangen. Liverpool hadde mye ball, mens Monterrey var hissig på å komme seg inn i bakrom på kontringer. Keita satte inn 1–0 for Liverpool etter strålende pasning fra Mohamed Salah. Den scoringen kom etter 12 minutter, men kun to minutter senere smalt det i motsatt ende.

Mye skjedde i Liverpools 16-meter, og etter hvert kom en avslutning fra skrå vinkel. Alisson fikk en hånd på den, men ga en farlig retur til Rogelio Funes Mori. Spissen tok et touch før han trillet ballen ned i hjørne fra en 6–7 meters hold. Dermed sto det 1–1 etter den første omgangen.

I andre omgang fortsatte Liverpool å ha kontroll på kampen uten å skape for mange store farligheter, men innbytter Roberto Firmino satte altså den avgjørende scoringen på overtid som sendte Liverpool til finalen.

PS: Bronsefinalen spilles førstkommende lørdag klokken 15.30. Finalen spilles samme dag klokken 18.30. Begge kampene ser du på VG+.

