FOR MANGE BALLER PÅ BANEN: Vakter må inn på banen for å fjerne gule fotballer som ble kastet fra tribunen. Foto: ALBERT GEA/Reuters

Stoppet «El Clasico» med protester - minst 12 personer skadd

(Barcelona-Real Madrid 0–0) 3500 politi og sikkerhetsvakter skulle sørge for at det ikke ble noen politiske markeringer under «El Clasico». Likevel måtte kampen stoppes.

56 minutter var spilt da publikum begynte å kaste gule fotballer med beskjeden «sit and talk» på banen. En klar beskjed om at spanske myndigheter må ta opp dialogen med katalanerne som krever uavhengighet fra Spania.

Det gikk noen minutter før banemannskaper fikk fjernet alle ballene som tilskuere utrolig nok hadde klart å få med seg gjennom den skjerpede sikkerhetskontrollen på Camp Nou.

Nyhetsbyrået EFE melder at 12 personer fikk mindre skader i tumulter før kampen, og nå etter kampen fikk publikum beskjed om å benytte nordsiden av stadion når de forlot fordi det var bråk utenfor Camp Nou.

Flere containere er stukket i brann utenfor stadion.

Legger vi bort politikken var det sjansebonanza i begge ender på Camp Nou i sesongens første «El Clasico» - i to omganger.

Fikk annullert mål

Lionel Messi, med lim på fotballstøvlene som vanlig, fikk sin store sjanse tidlig i 2. omgang. Men han så plutselig menneskelig ut da han regelrett skjøt hull i luften og bommet på ballen da han skulle skyte fra seks-syv meters hold.

I andre enden trodde Gareth Bale at han hadde scoret da Ferland Mendy serverte han en krempasning rett foran mål. Linjemannen markerte for offside. VAR ble koblet inn og slo fast at Mendy var noen centimeter offside da han startet sitt løp.

Men det 275. «El Clasico» endte målløst. Det skjer sjelden - sist for 17 år siden i november 2002. Dermed er det bare målforskjellen som skiller Real Madrid og Barcelona i La Liga.

– Vi hadde fortjent mer enn dette. Det var en god kamp fra oss, og vi kan dra herfra med et smil om munnen. Vi kontrollerte kampen bra og hadde flere sjanser enn dem. Ambisjonen var å presse Barcelona høyt og hindre at de fikk spille seg ut. Det synes jeg vi klarte, sa Real Madrid-kaptein Sergio Ramos i et intervju som ble vist på Strive.

Dette var forøvrig hans 43. «El Clasico». Det er rekord. Lionel Messi står med 42. Det er en tangering av klubbrekorden til Xavi.

Topp 3 i La Liga 1. Barcelona 43–20 36 poeng

2. Real Madrid 33–12 36 poeng

3. Sevilla 21–17 31 poeng.

Publisert: 18.12.19 kl. 21:53 Oppdatert: 18.12.19 kl. 22:25

