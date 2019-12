KJENNER HVERANDRE: Erling Braut Haaland ble trent av Ole Gunnar Solskjær i Molde. Foto: NTB Scanpix

Thorstvedt etter nye Haaland-opplysninger: – Alle i England vil se på det som et kupp

Erik Thorstvedt tror et eventuelt kjøpt av Erling Braut Haaland (19) vil skyve Manchester Uniteds lokale supertalent Mason Greenwood (18) lengre unna laget.

Ifølge VGs opplysninger skal Ole Gunnar Solskjær ha reist for å møte Haaland-leiren i Salzburg fredag. Det skjer i en uke der Erling Braut Haaland selv har vært på visitt I Tyskland, hos både Borussia Dortmund og RB Leipzig.

– Alle i England vil se på det som et kupp å hente Haaland. Og med hans link til Ole Gunnar Solskjær, så er det naturlig å tenke seg at det er en naturlig vei å gå videre. Men det er konkurranse her og mange til spiller inn, sier Erik Thorstvedt, tidligere Tottenham-keeper og TV 2-ekspert, til VG.

Det har vært en rekke overgangsspekulasjoner rundt Haaland, der han kobles til mange av de største klubben i Europa, denne høsten. Manchester Evening News har skrevet at Manchester United igjen hadde sin sjefsspeider på plass da Haaland spilte mot Liverpool tidligere denne uken i Champions League.

Der røk Haalands klubb RB Salzburg ut etter gruppespillet:

Da VG spurte Solskjær om interesse rundt Haaland i slutten av oktober, svarte Manchester United-manageren:

– Jeg tror ikke dette er det riktige tidspunktet for meg til å snakke om spisser på andre lag. Jeg snakket om Harry Kane i går (onsdag), og jeg synes ikke det er riktig for meg å snakke om Erling i dag.

Erik Nevland, én av fire norske spillere som har seriekamper for førstelaget til Manchester United, mener at en eventuell interesse fra Solskjær og Manchester United er helt naturlig ettersom Solskjær hentet han unggutten til Molde. Nevland tror Braut Haaland ville passet perfekt inn hos Manchester-klubben.

– Han er en av toppscorerne i Champions League og han er en spiller i en alder som gjør at en klubb kan forme han, forteller Nevland til VG.

– Klubben har ikke særlig like spillertyper som Braut Haaland i troppen nå. Tror du det er positivt for Solskjær å hente inn en slik type?

– Det er nok derfor jeg tror det vil være en så godt match. United kan hente en stor spiller som i tillegg til en enorm styrke og teft for mål har fart. Jeg tror han ville passet fint og fått relativt mye spilletid allerede fra tidlig av. Om man bruker så store summer på en spiller, så graver man litt sin egen grav om man ikke spiller ham, forteller den tidligere Manchester United-spilleren.

Thorstvedt mener et Haaland-kjøp vil passe inn i klubbens nåværende strategi å satse på unge spillere, uavhengig om det er spillere som blir kjøpt eller utviklet i egen klubb.

Samtidig påpeker den tidligere Tottenham-spilleren at et slikt kjøp trolig vil sende talentet fra egne rekke, Mason Greenwood (18), bakover i rekken av prioriterte spillere.

– Det er sagt og skrevet mye om at klubben mangler en spiss og burde hatt en til. Men hva gjør det med Greenwood. Hans vei frem til A-laget blir enda lengre. Utrolig nok selv om Haaland er ung så er han eldre enn ham. Dersom han kjøpes så er det naturlig at han går foran i rangordningen, sier Thorstvedt.

– Men det er ikke noen bombe at Manchester United har lyst på Haaland, sier Thorstvedt.

Han mener Haalands posisjon i europeisk fotball nå er slik at han er verdt over en halv milliard kroner. Han påpeker at analyser som er gjort av supertalentet har vist at Haaland har et repertoar som tilsier at suksessen på banen kommer til å vare.

Publisert: 15.12.19 kl. 03:57

