VIL VÆRE MED VIDERE: Tarik Elyounoussi håper fortsatt å være del av Lars Lagerbäcks menn til tross for overgangen til japansk fotball. Foto: Bjørn S. Delebekk

Elyounoussi: Fikk Lagerbäck-råd før Japan-overgangen

Før han signerte en toårskontrakt med den japanske klubben Shonan Bellmare, måtte Tarik Elyounoussi (31) være sikker på at det ikke ødela sjansene på landslaget.

– Jeg har lyst til å være med videre på landslaget. Nå har vi muligheten til å komme til et EM-sluttspill med playoff i mars, sier 31-åringen til VG.

Og selv om japansk fotball virker fjernt for mange, har han fått forsikringer fra landslagssjef Lars Lagerbäck om at det ikke skal ha noe å si.

– Så lenge jeg er fit og bra, sier Lars at jeg stiller som alle andre når det gjelder uttak. Den japanske ligaen er den beste i Asia, så fotballmessig er det ganske bra, fortsetter angriperen, som i Japan vil gå under navnet «Tariku».

– Lars er en klok herremann. Han kan mye fotball, så jeg ville bare høre hva han synes om valget, generelt om fotball og den japanske ligaen, legger han til.

Elyounoussi har stått uten kontrakt siden avtalen hans med svenske AIK utløp ved årsskiftet.

– Jeg har hatt en drøm om å få oppleve et mesterskap med Norge. Jeg har spilt på landslaget i 10–11 år, og ikke fått opplevd det. Det er på en måte det siste jeg mangler i karrieren. Vi har muligheten nå i mars med playoff mot Serbia. Jeg håper virkelig at vi får det til, og at jeg er med da.

Gikk ikke etter pengene

Men først skal han altså komme i gang for sin nye klubb. Valget falt på, som VG skrev forrige uke, på japanske Shonan Bellmare som ble tredje sist i den japanske ligaen forrige sesong.

– Vi hadde lyst til å oppleve en slags siste eventyr, før man eventuelt flytter hjem. Jeg kunne gått for bedre tilbud andre steder, men det var kulturen og landet Japan jeg hadde lyst til å oppleve. Kunne gått andre steder om jeg tenkte økonomisk, forteller han.

Men han legger ikke skjul på at han «lever bra» på lønnen.

– Det er nok ikke kinesiske tilstander, tror jeg.

Elyounoussi flytter til Japan med samboeren Hedda Vedeler Lassen og datteren Selma, som straks fyller ett år. De skal bo mellom storbyene Yokohama og Tokyo.

– Det er et lite sted, det er ganske stille og rolig område. Veldig familievennlig, og ikke så langt til de store byene. Vi skal få det fint her også, sier han og forteller at han har en egen tolk som følger ham rundt.

Elyounoussi rådførte seg også med Abdurahim «Ibba» Laajab, som har spilt fra Yokohama FC siden 2016.

– Han hadde bare positive ting å si om Japan.

Vil avslutte i Fredrikstad

I første omgang har han signert på en toårskontrakt, men utelukker ikke at han blir lenger.

– Det finnes en japaner som er 52 år som spiller sammen med Ibba på Yokohama. Vi får se, trives vi bra, kroppen fungerer og motivasjonen fortsatt er der, skal man ikke se bort fra at man blir her lenger.

Kazuyoshi Miura er mannen det snakkes om. Han er verdens eldste profesjonelle fotballspiller, fyller 53 år i februar, og har akkurat signert en ny kontrakt med Yokohama FC.

Men drømmen er å avslutte karrieren hjemme i Fredrikstad.

– Jeg håper FFK kommer seg opp etter hvert, og at vi kan «time» det slik at når jeg flytter hjem, spiller Fredrikstad i Eliteserien. Det hadde vært en fin avslutning på en lang karriere.

Publisert: 13.01.20 kl. 14:44

