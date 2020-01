GJØR LAGKOMPIS OPPRØMT: Julian Brandt gleder seg over Erling Braut Haalands ankomst. Foto: JORGE GUERRERO / AFP

Dortmund-stjerne med råd til Haaland

MARBELLA (VG) Borussia Dortmunds midtbanemaestro Julian Brandt (23) mener han og lagkameratene har et ansvar for at Erling Braut Haaland lykkes i Tyskland.

Den Bremen-fødte landslagsspilleren ble selv hentet av gultrøyene sist sommer for rundt 250 millioner kroner. I forbindelse med en medieseanse på lagets hotell ved stranden i Marbella, forteller 23-åringen hvordan det var å komme til storklubben Dortmund etter over 200 kamper for Bayer Leverkusen.

Han har også et råd til Haaland for hvordan han skal takle overgangen fra østerrikske Red Bull Salzburg best mulig.

– Det var veldig spesielt for meg å komme hit. Når Erling spiller på stadionen vår for første gang, vil han skjønne hvor stor klubb dette er. Han må bare være tålmodig, sier Brandt til VG om Signal Iduna Park som rommer 80.000 tilskuere.

– Jeg vet av erfaring at det ikke er sikkert at alt fungerer umiddelbart som ung spiller. Vi må gi Erling tid, fortsetter Brandt.

DORTMUND-STJERNE: Julian Brandt møtte torsdag pressen i Marbella. Foto: RALPH ORLOWSKI

Stor profil

Brandt står oppført med 74 målpoeng på 225 seniorkamper i karrieren. Han debuterte i tysk Bundesliga allerede som 17-åring. Statistikken tilsvarer en scoring eller assist for hver tredje match han har spilt.

Denne sesongen har midtbanemannen vært på banen i hvert eneste serie- og Champions League-oppgjør for Dortmund. I sistnevnte turnering, hvor tyskerne møter franske Paris-Saint Germain til 8-delsfinale over to kamper i februar og mars, har Brandt puttet to ganger og notert seg for tre målgivende pasninger.

Til tross for at han bare er 23 år, har Brandt også 10 nettkjenninger på 31 opptredener for Tyskland.

Her kan du se Braut Haaland i aksjon på Dortmund-trening:

– Jeg er opprømt

Nå ser Brandt trolig for seg å kunne assistere Braut Haaland. Det kan skje allerede neste lørdag, når Dortmund møter Augsburg i serien.

– Jeg håper Erling gjør det vi kjøpte ham for, at han scorer mange mål. Jeg håper også at han vil passe bra inn i laget. Vi som er her er ansvarlige for at han blir integrert, sier Brandt.

Han mener at det er åpenbart at lagets offensive skyts har blitt styrket med nordmannens ankomst. Braut Haaland har puttet 28 mål på 22 kamper for Salzburg tidligere denne sesongen.

– Jeg er opprømt. Jeg håper at han vil score like mange mål som han har gjort tidligere. Angrepet vårt er virkelig bra. Vi har mange alternativer og glimrende angripere. Vi har også gode «playmakere» som Marco (Reus).

– Hva er førsteinntrykket ditt? spør TV 2.

– Jeg har ikke sett så mye av ham enda. Han trente med oss for første gang i dag. Tidligere har han vært i teltet. Men vi har en god speideravdeling. Jeg er sikker på at de har funnet en virkelig god spiller.

Torsdag formiddag deltok Braut Haaland på sin andre fotballøkt med laget - og den første hvor samtlige spillere var til stede. I spill 11 mot 11 dannet jærbuen angrepstrio med det engelske stjerneskuddet Jadon Sancho og amerikanske Giovanni Reyna. Braut Haaland viste fin form, på tross av kneskaden som nylig holdt ham ute av trening i 20 dager.

Publisert: 09.01.20 kl. 14:59

