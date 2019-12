STORT SIKKERHETSOPPBUD: Allerede tidlig på formiddagen onsdag var store sikkerhetsstyrker på plass utenfor Camp Nou før kveldens møte mellom Barcelona og Real Madrid.

Store sikkerhetstiltak før El Clásico: 3500 politi- og sikkerhetsvakter

Grunnet en demonstrasjon utenfor stadion og den betente politiske situasjonen i Katalonia, er sikkerhetsoppbudet styrket før møtet mellom spansk fotballs to største giganter onsdag kveld.

Den spanske avisen El País skriver at det regionale politiet, Mosso d’Esquadra, vil stille med rundt 1000 politibetjenter på og utenfor stadion til kveldens møte mellom spansk fotballs giganter.

I tillegg vil det nasjonale politiet stille med rundt 500 politibetjenter og det vil være 2000 sikkerhetsvakter på plass.

Årsaken til dette skal være den betente politiske situasjonen i Katalonia. Møtet mellom Barcelona og Real Madrid skulle vært spilt 26. oktober, men ble flyttet etter at byen var preget av voldsomme protester i ukene inn mot kampen.

SIKRET SPILLERNE: Store politi- og sikkerhetsstyrker var på plass i formiddag da Barcelona-spillerne ble fraktet med buss fra Camp Nou til et hotell 600 meter fra stadion. Foto: Joan Mateu / AP

Den pro-separatist-vennlige bevegelsen Tsunami Democratic har varslet at de vil gjennomføre en demonstrasjon utenfor Camp Nou onsdag kl 16.00. Ifølge Marca skal 32.000 mennesker ha meldt sin ankomst på demonstrasjonen.

Dette skal være for å gi oppmerksomhet til den politiske situasjonen i regionen hvor ni katalanske politikere ble fengslet i oktober i år for å ha gjennomført en grunnlovsstridig folkeavstemming i 2017 for katalansk uavhengighet.

Grunnet protestene i Barcelona etter fengslingen av politikerne, ble det opprinnelige møtet mellom Barcelona og Real Madrid flyttet fra 26. oktober til 18. desember.

Det er også tatt ekstra grep for å sikre spillernes sikkerhet. Vanligvis reiser Barcelona-spillerne til Camp Nou med sine private biler, men før oppgjøret onsdag skal spillerne ankomme stadion på formiddagen og vil tilbringe timene før kamp på Princesa Sofia hotel i Barcelona.

POLITIESKORTE: Her ankommer bussen med Real Madrid-spillerne hotellet Princesa Sofia i Barcelona onsdag formiddag. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Dette er det samme hotellet Real Madrid-spillerne bor på under Barcelona-oppholdet. Begge lag vil reise omtrent samtidig fra hotellet, som ligger 600 meter fra Camp Nou, til stadion i umerkede busser.

Ifølge den spanske sportsavisen Sport ankom Real Madrid hotellet like før halv ett onsdag, mens Barcelona-spillerne kom til samme hotell et drøyt kvarter senere.

Barcelona har også lagt ut en melding på sine hjemmesider der de gir råd til tilskuerne som skal på kampen i kveld. De anbefaler at folk tar offentlig transport til stadion og er ute i god tid før kamp.

I tillegg vil det ikke være lov til å ta med store vesker eller kofferter inn på stadion. De vesker og bager som bringes med, vil bli gjennomsøkt grundig av sikkerhetsvakter ved inngangene.

