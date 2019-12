IMPONERTE: Martin Ødegaard leverte en god kamp mot Barcelona. Her prøver gjestenes Frenkie de Jong å takle nordmannen. Foto: JAVIER ETXEZARRETA / EFE

Spansk avis: Ødegaard «et mareritt» for Barcelona

SAN SEBASTIÁN (VG) Martin Ødegaard (20) hylles av Spanias største sportsaviser for prestasjonene sine i 2-2-kampen mot Barcelona.

Nå nettopp

En mulig straffesituasjon på Gerard Piqué på overtid skaper splid i spaltene og fyrer opp temperaturen før onsdagens El Clásico, men blar du gjennom Madrid-baserte Marca og As og Barcelona-baserte Sport og Mundo Deportivo søndag morgen, så er det i hvert fall full enighet på ett tema: Martin Ødegaard.

20-åringen mottar svært gode skussmål etter uavgjortkampen mot Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luís Suárez, Gerard Piqué og de andre superstjernene fra Barcelona.

les også Barcelona-sjefen til VG om Ødegaard: – Utrolig vanskelig å stoppe ham

Marca, landets mest leste avis uansett kategori, gir Ødegaard toppkarakter – tre av tre stjerner – og skriver:

– Hver kamp han spiller for Real Sociedad, fører ham nærmere Real Madrid.

– Kvaliteten hans skilte seg ut i mengden, skriver Madrid-avisen etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

As sparer heller ikke på lovordene om drammenseren, som mottar toppkarakter på børsen også her, som den eneste av Real Sociedads spillere. Gerard Piqué, Luís Suárez og Antoine Griezmann får også toppnotering. Ødegaard pekes ut som kampens «crack», et spansk uttrykk som brukes for å beskrive spillere på et nivå utenom det vanlige.

– Han leste kampen til perfeksjon og visste alltid hvor han skulle dukke opp for å skade Barcelona, skriver As.

les også Ødegaards «galskap» holdt ikke til seier mot Barcelona

De stikker også av med dagens mest oppfinnsomme uttrykk. For ifølge avisen fremstod Ødegaard som en «tunnelboremaskin» for Barcelonas defensive midtbanestjerne Sergio Busquets. Intet mindre.

– En stor prestasjon av Ødegaard, som var et mareritt for Barcelona, skriver den samme avisen, som ikke har mangel på spaltister.

En av dem, Roberto Ramajo, skriver at «Ødegaard knuste Messi i enkelte faser av kampen». En annen, Juan Cruz, kaller nordmannen «en ekstraordinær spiller».

Sjekk Real Sociedad-feiringen som gikk fryktelig galt:

Santi Nolla, direktør i Barcelona-avisen Mundo Deportivo, omtaler Ødegaard som «strålende». Avisen gir ham «kun» to av fire stjerner.

Sport, som også er fra Barcelona, gir Ødegaard 7 av 10 på børsen. Han er kun slått av Piqué, som får 8, mens Mikel Merino og Luís Suárez får samme karakter som Ødegaard.

– Han har blitt en av de store spillerne i La Liga, skriver Sport.

les også TV-profil med hjertesukk før Ødegaards duell mot Messi

– Han har det som skal til for å bli en stor fotballspiller. Han briljerte mot Barcelona. Han kan dra tilbake til Real Madrid gjennom den store døren. Han har talent, klasse og stil, skriver kommentatoren Josep María Casanovas i avisen.

Årets siste kamp for Ødegaard og Real Sociedad er søndag 22. desember borte mot Osasuna.

Publisert: 15.12.19 kl. 09:54

Mer om