Uwe Rösler forlater Malmö: – Folk vil spekulere

Uwe Rösler (51) er ferdig som Malmö-trener. Det bekrefter klubben og Rösler selv på en pressekonferanse.

– Vi har ulike oppfatninger om hvordan vi skal drive virksomheten videre. Vi er enig om å gå ulike veier, sier sportssjef Daniel Andersson ifølge Aftonbladet.

Tyskeren skrev under på en kontrakt ut 2020-sesongen for halvannet år siden.

– Jeg følger magefølelsen. Jeg har lært med til å følge magefølelsen de siste årene. Det er det jeg gjør, sier Rösler, dagen etter at Malmö tok seg videre i Europa League som gruppevinnere etter å ha slått FC København 1-0 på bortebane.

Rösler mener både klubben og han selv har håndtert avgangen respektfullt og profesjonelt.

– Folk vil spekulere. Men jeg har ikke tatt denne beslutningen, for så å gå til en ny jobb i morgen. Jeg har ikke snakket med noen andre klubber. Min rådgiver Jim har heller ikke snakket med noen klubber. Jeg har ingen klubber jeg umiddelbart kan gå til, sier Rösler, som påpeker at han slutter i Malmö-jobben 1. januar 2020.

– Det vil bli vanskelig å erstatte ham, mener Daniel Andersson, som får en travel tid med å ansette ny trener.

Malmö spiller åttedelsfinale i Europa League 12. mars.

Rösler har vært hovedtrener siden sommeren 2018, og har levert gode resultater. Etter at han overtok et Malmö som lå under midten på tabellen i fjor sommer, klatret klubben til en tredjeplass i Allsvenskan.

I år har Malmö kriget om seriegull, men klubben endte på andreplass etter å ha ledet serien store deler av den siste serierunden. Djurgården vant ligaen ett poeng foran Malmö.

– Jeg vil takke styret, som ga meg mulighet til å jobbe for en så fantastisk klubb. Jeg vil takke teamet mitt for å hjelpe meg til å forstå svenske fotball og svensk kultur veldig kjapt. Jeg vil også takke spillerne, som er den viktigste delen i en fotballklubb. De har spilt noen utrolige kamper, og levert veldig, veldig gode resultater, sier Rösler – før han avsluttet med å rose den lokale pressen for fair behandling.

