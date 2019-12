Foto: Anders Bjurö/TT / TT NYHETSBYRÅN

Malmö bryter kontrakten med Uwe Rösler

Uwe Rösler (51) er ferdig som Malmö-trener. Det bekrefter klubben og Rösler selv på en pressekonferanse.

– Vi har ulike oppfatninger om hvordan vi skal drive virksomheten videre. Vi er enig om å gå ulike veier, sier sportssjef Daniel Andersson ifølge Aftonbladet.

– Jeg følger magefølelsen. Jeg har lært med til å følge magefølelsen de siste årene. Det er det jeg gjør, sier Rösler, dagen etter at Malmö seg videre i Europa League som gruppevinnere etter å ha slått FC København 1-0 på bortebane.

Rösler har vært hovedtrener siden sommeren 2018, og har levert gode resultater. Etter at han overtok et Malmö som lå under midten på tabellen i fjor sommer, klatret klubben til en tredjeplass i Allsvenskan.

I år har Malmö kriget om seriegullet, men klubben endte på andreplass etter å ha ledet serien store deler av den siste serierunden. Djurgården vant ligaen ett poeng foran Malmö.

