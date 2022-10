Jesus-herjinger i derbyseier for Arsenal: − Ville de kjøpt Haaland?

(Arsenal-Tottenham 3–1) Etter en time med intens kniving en toppkamp verdig tok Nord-London-derbyet et brått og omdiskutert vendepunkt. For etter at Emerson Royal så rødt var det ingen vei tilbake for «Spurs».

Andreas Hellenes

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg håper dette vil gi spillerne mer tro på at de kan vinne på dette nivået med måten vi ønsker å spille, sier en stolt Arsenal-manager Mikel Arteta.

– Vi viser i dag at vi skal være å regne med i år. Det er deilig, sier Arsenal-kaptein Martin Ødegaard til Viaplay.

En av seierherrenes mest markante spillere var nok en gang Gabriel Jesus. Siden overgangen fra Manchester City før sesongen har brasilianeren levert en rekke topp-prestasjoner.

Faktisk så godt at fotballekspert og tidligere Liverpool-midtstopper Jamie Carragher stiller dette spørsmålet på Twitter:

– Hvis Gabriel Jesus spilte slik han gjør nå for Manchester City forrige sesong, ville de da kjøpt Haaland?

Dette sa Arsenal-kaptein Martin Ødegaard etter kampen:

– Han har vinnermentalitet. Du ser det på måten han trener hver dag, det bringer stor selvtillit til laget og har tatt oss til et nytt nivå, sier Arteta om Jesus.

Etter kampen er hovedpersonen selv tydelig på at han stortrives hos London-klubben:

– Jeg føler meg hjemme her på grunn av lagkameratene mine og støtteapparatet. Jeg er skikkelig lykkelig og vi har en god flyt, sier brasilianeren til BT Sport.

Info Dette er Gabriel Jesus: Alder: 25 år Klubb: Arsenal Antall kamper i år: 8 Antall scoringer i år: 5 Antall målgivende i år: 3 Tidligere klubber: Palmerias (Brasil) og Manchester City Vis mer

Luktet svidd

På et solfylt Emirates Stadium tok ligaleder Arsenal imot tredjeplass Tottenham til et Nord-London-derby det allerede på forhånd luktet svidd av.

For det var ikke bare solen som skulle varme i den engelske hovedstaden, det var tidvis gnistrende spill ute på den strøkne gressmatta.

Etter Arsenal-dominans de første ti minuttene fikk Tottenham frispark langt inne på hjemmelagets banehalvdel. Et presist innlegg fra Son Heung-mins høyrefot fant angrepskollega Richarlison fremfor mål, men avslutningen til brasilianeren ble stoppet på mesterlig vis av målvakt Aaron Ramsdale.

Så skulle Thomas Partey overta showet. En enkel pasning innover i banen fra høyreback Ben White ble fulgt opp med et kremmerhus av den 29 år gamle midtbanespilleren fra Ghana.

Se suseren her:

Kalddusj signert Kane

Etter scoringen skulle dog både «The Gunners» og hjemmefansen få seg en kalddusj: Arsenal-midtstopper Gabriel felte sin landsmann og motstander, Richarlison, inne i egen sekstenmeter. Fra straffemerket var Harry Kane nådeløs da han sendte Ramsdale til venstre og ballen i midten.

1–1 ble også resultatet lagene gikk til pause med.

De fleste ville nok sagt seg fornøyd om andre omgang ville leve opp til dramaet man ble servert før pause, for de nøytrale - og Arsenal-fansen - kan man trygt si at andre akt av dette Nord-London-derbyet ble av det enda bedre slaget.

1 / 6 ØYEBLIKKET: Harry Kane stilnet Emirates Stadium med denne utligningen. forrige neste fullskjerm ØYEBLIKKET: Harry Kane stilnet Emirates Stadium med denne utligningen.

Omdiskutert rødt kort

Knappe tre minutter var gått da hjemmelagets driblesterke lynving, Bukayo Saka, driblet seg inn fra høyre og testet Tottenham-målvakt, Hugo Lloris.

Den franske burvokteren ga en retur rett i beina på lagkamerat Cristian Romero, og før noen av de liljehvite rakk å klarere så var Gabriel Jesus først på ballen og tuppet inn 2–1.

Selv om Arsenal var tilbake i ledelsen og hjemmepublikummet var i fyr og flamme, virket kampen på ingen måte tapt for Antonio Contes menn.

ØYEBLIKKET: Her har Emerson Royal nettopp stemplet Gabriel Martinelli.

Men da timen ble passert, havnet Emerson Royal i fokus med det som først så ut som en ganske uforskyldt forseelse på Gabriel Martinelli. Til fleres overraskelse var hoveddommer Anthony Taylor klokkerklar i sin sak og utviste Tottenhams høyreback.

Kun minutter etter det røde kortet ble vondt til verre for «Spurs» da Arsenals midtbanegeneral, Granit Xhaka, satte spikeren i kista da han banket inn 3–1 og euforien på Emirates Stadium nådde et nytt nivå.

SENDTE FANSEN TIL HIMMELS: Granit Xhakas 3–1-scoring fikk hjemmefansen til å ta av.

Etter 3–1-scoringen var det ingen vei tilbake for Tottenham.

Seieren gjør at «The Gunners» beholder tabelltoppen uavhengig av hva som skjer i morgensdagens byderby mellom Manchester City og Manchester United.

Nå venter Bodø/Glimt hjemme på Emirates Stadium i Europa League for Jesus, Ødegaard og Arsenal i neste kamp førstkommende torsdag. For Tottenham går turen til Tyskland, hvor de skal møte Eintracht Frankfurt i Champions League på tirsdag.