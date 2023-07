DONE DEAL: Her signerer Geir Bakke kontrakten som gjør han til VIF-trener fire år frem i tid. Etter signaturen var i boks, tok han styreleder Tuva Ørbeck Sørheim i hånden.

Vålerenga gjør endringer etter treneransettelsen – Bakke skal ikke jobbe med Trøim

VALLE (VG) På samme tid som Geir Bakke signerer kontrakten som gjør ham til Vålerenga-trener, justerer klubben på organisasjonskartet.

Det betyr at sportssjef Joacim Jonsson nå blir klubbens øverste leder på sport, mens Geir Bakke skal konsentrere seg om å få maksimalt ut av laget og vinne kamper.

– Da vi avsluttet arbeidsforholdet med forrige hovedtrener (Dag-Eilev Fagermo), sa vi at vi måtte se på mer enn bare treneren når vi ikke lykkes, og det gjelder også strukturen i klubben, sier styreleder Tuva Sørheim.

Jonsson kaller endringen «prestisjeløst» for sin del.

– Det er ikke slik at jeg på noen som helst måte skal gjøre at Vålerenga blir et topplag. Men på sikt tror jeg det er viktig at vi er strukturert slik, sier Jonsson til VG.

– Er det en slags erkjennelse om at rollefordelingen mellom deg og Fagermo ikke fungerte?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi hadde et godt samarbeid. Det har vi sagt hele tiden. Det har ikke vært noe problem, overhodet, sier han og fortsetter:

– Jeg tror klubben tenkte at vi skulle strukturere oss som andre klubber. Det er fornuftig når det blir som det blir. Samarbeidet mellom meg og Dag-Eilev var plettfritt, sier Jonsson.

– Dag-Eilev var også mye involvert i spillerlogistikken. Jeg tror han syntes det var litt slitsomt, så dette er også for å beskytte treneren, melder Tuva Sørheim og sier Bakke og Jonsson blir «sparringpartnere» i spillerlogistikken fremover.

Etter det VG kjenner til, betaler Vålerenga tre millioner til Lillestrøm for å løse ut Geir Bakke.

Hovedpersonen er selv klar over at overgangen er kontroversiell. Likevel understreker han at han har jobbet i Vålerenga i en lengre periode tidligere, som assistenttrener, og i løpet av de seks årene ble det både gull og sølv i Eliteserien.

– Dette er en timing som passet, selv om det aldri er gunstig midt i en sesong. Nå trengte VIF trener, og jeg og makkeren min kjente på at det var litt slitasje i LSK med hard jobbing over lengre tid, sier han.

Han måtte følge magefølelsen på dette, mener han.

– Hvilke likheter er denne jobben sammenlignet med da du signerte for LSK?

– Der brant det på dass og det brant helt ned. I VIF brenner det nå, og vi må gå inn og være poengplukkere, sier han.

– Hvordan skal du forholde deg til investor Trøim?

– Han skal jeg ikke ha så mye med å gjøre. Det er sportssjefen og de som sitter høyere opp i kontorene som skal ha den «grøvste» dialogen med ham, svarer Bakke.

Slik var det ikke da Dag-Eilev Fagermo trente klubben. Han sa senest til Dagsavisen kort tid før han fikk sparken at han «snakker mye med ham» (Trøim) og til VG før sesongstart 2021 opplyste Fagermo at han hadde diskutert midler med investoren.

– Han får stort sett holde på med det han er best til, og jeg får holde på med det jeg er best til. Han er jo selvfølgelig genuint interessert i fotball, men vi kommer ikke til å være på tråden til hverandre med alt og ingenting, sier Geir Bakke.

Bakke påpeker at investoren var i Vålerenga også under hans første periode på 90- og 00-tallet.

– Jeg husker han som en som var veldig interessert og kompetent. Han var en humørspreder som det var artig og fint å ha rundt klubben, spesielt i de tyngre stundene. Han er jo veldig opptatt og glad i Vålerenga, hvis ikke hadde han ikke brukt så mye ressurser på klubben, sier Bakke.