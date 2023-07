VM-KLAR: Caroline Graham Hansen (t.v.), Frida Maanum og Maren Mjelde (t.h.) under trening på Ullevaal i slutten av juni.

Tidsforskjellen skaper utfordringer før VM: − Uvel, kvalm og trøtt

Etter fem dager i New Zealand begynner kvinnelandslaget å tilpasse seg den store tidsforskjellen i forkant av VM-starten 20. juli.

Ti timer er fasit på tidsforskjellen mellom Norge og New Zealand. Frida Maanum og Maren Mjelde er to av spillerne som har fått kjenne på døgnville kropper etter ankomsten til VM-landet.

– Man er litt uvel, kvalm og trøtt. Det har vært både opp og ned her nede. En del mindre søvn enn vanlig, men det begynner å komme seg, heldigvis. Men jeg har ikke kjent på en jetlag sånn som dette før, forteller Mjelde under pressekonferansen mandag.

Er du Norges beste fotballtipper? Bli med i VM-profeten!

Chelsea-spilleren ankom New Zealand sammen med resten av landslaget onsdag. Siden da har hun jobbet med å tilpasse søvnmønsteret til den nye tidssonen.

– Vi har vært veldig flinke til å prøve å gjøre ting gjennom hele dagen. Vi har trent og vi har vært sosiale, og vi sitter lengre med måltider bare for å «tyne an» lengst mulig, slik at man kommer seg inn i normale rutiner igjen, fortsetter Mjelde.

Les også Fotball-VM 2023 kvinner: Kamper og sendeskjema Fotball-VM 2023 smeller i gang med Norge allerede i åpningskampen. Her er en fullstendig oversikt over mesterskapet i…

Fem dager etter ankomsten er ikke søvnmønsteret helt på plass for alle spillerne. Arsenal-spiller Frida Maanum legger heller ikke skjul på at tilpassingen har vært utfordrende.

– Jeg skal være ærlig på at ti timer er mye å stille om på. Som idrettsutøver er man ganske avhengig av søvn. Men jeg føler at landslaget har lagt bra til rette for at vi skal komme inn i det. Det har hjulpet veldig mye, forteller hun.

Med færre treninger, lavere intensitet og senere morgener har utøverne mulighet til å få en rolig start på VM-oppholdet.

Ifølge landslagstrener Hege Riise har variasjonen har vært stor på hvor godt spillerne takler den nye tidssonen. Noen av spillerne har taklet overgangen dårligere og har fått alternative opplegg utenfor treningene for å kunne unngå risikoen for skader.

– Vi skal ikke være for overivrig på at alle skal være med på trening. Vi har justert på treningstid for å finne den optimale tiden å trene på. Så vi har vært bra til nå på å tilrettelegge intensiteten på trening, sier Riise.

Mandag holdt Riise den første ordentlige treningen for spillerne etter ankomsten til New Zealand. Hun er fornøyd med det hun så på feltet.

– Det var beroligende. Det var høy kvalitet, masse energi, og mye glede og latter. Akkurat sånn lett og ledig som det skal være, med høy intensitet, forteller landslagssjefen.

Søndag spiller landslagsjentene treningskamp mot Portugal bak lukkede dører.

– Det var vel første treningsøkten vi var full kontakt. Det var ufattelig mye god energi på trening i dag, så jeg tror det skal gå veldig fint inn mot søndagen, sier Mjelde.

– Nå hører jeg flere og flere si at nå begynner de å komme inn i tidssonen her nede. Så vi er forhåpentligvis der alle sammen snart, sier hun.

Norge åpner fotball-VM mot vertslandet New Zealand torsdag 20. juli.