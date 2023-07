FØR OG ETTER: Semifinaleplass i U19-EM gjorde Oliver Braude noen gram lettere.

Kommer med utfordring før semifinalen: − Hadde gått viralt

Norge og Oliver Braude drømmer om en historisk finale i U19-EM. Gjerne med så lite hår som mulig.

For aller første gang skal et norsk lag spille semifinale i U19-EM.

Da ble det også ny sveis for Oliver Braude.

– Jeg dro ned til frisøren her før frokost. Jeg synes den funker greit, jeg, og så er det litt deilig å slippe å ta seg i håret på banen, smiler Braude på VGs spørsmål om den nye sveisen.

En avtale med kompisgjengen sørget for at Heerenveen-unggutten fjernet lokkene da semifinalen ble sikret med 0–0 mot Spania.

Der venter et Portugal-lag som vant alle kampene i sin gruppe, blant annet med 5–1-seier mot Italia:

– Det å være det første norske laget som tar seg til semifinale var spesielt. Det kan kanskje være litt frykt og spenning knyttet til at det blir en tøff kamp, men vi skal snu det til noe positivt. Vi skal levere en god kamp og vise oss fram, sier Braude.

Noen vil kanskje tenke at kampen blir ekstra spesiell for Norges landslagssjef, portugisiske Luis Pimenta, men 41-åringen er ikke veldig opptatt av motstanderen:

– Sist vi møtte Portugal, sang jeg den norske nasjonalsangen høyere enn alle andre, ler Pimenta før han understreker at det ikke er tvil om hvor fokuset ligger.

– Vi har jobbet i to og et halvt år for å komme oss der vi er nå, og så skal jeg heie på noen andre? Det er ikke én prosent av kroppen min som ønsker det.

– Hadde det vært ekstra deilig å slå Portugal?

– Det hadde vært ekstra deilig å ha innmarsj ved siden av trofeet i neste kamp. Uansett hvem som er på andre siden. Vi er kun én kamp unna en finale og det skal vi gi alt for å få til, oppsummerer Pimenta.

MÅLRETTET: Portugiser og Norge-sjef Luis Pimenta har finale på toppen av ønskelisten.

Og skulle det bli finale, har Oliver Braude planene klare. 19-åringen har allerede utfordret KBK-spiller Oskar Sivertsen til å kvitte seg med håret.

– Ja, de krøllene på toppen der må bort om det blir finale, ler Braude, som ikke nøyer seg med kun ett offer.

– Skulle det bli finale, så må alle ta håret, inkludert Morten. Det lagbildet før matchen hadde gått viralt det om alle står der med barbert hode! Vi må ta en ordentlig diskusjon på det i morgen.

Men aller først må Portugal beseires:

– Vi er litt underdogs og har absolutt alt å spille for. Jeg håper det norske folk skrur på for å se en ordentlig god kamp, for det blir veldig bra, konkluderer Braude.

KRØLLENE I FARE?: Oskar Sivertsen kan måtte vinke farvel til sveisen om Oliver Braude får viljen sin.

PS! Norge tok bronse i 1992. Da het turneringen U18-EM. Turneringen har blitt arrangert siden 1948.

I 2002 endret turneringen navn til U19-EM. Norge har deltatt fem ganger siden den gang, men aldri gått videre fra gruppespillet før nå.