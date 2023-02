Liverpool-sjef Jürgen Klopp har sitt å tenke på om dagen.

Klopp tok kapteinen sin kraftig i forsvar: − Han er ikke problemet

Liverpool-manager Jürgen Klopp ble lei av spørsmål om én bestemt spiller på pressekonferansen foran Merseyside-derbyet mot Everton.

NTB

Tyskeren er hardt presset om dagen som følge av formsvikt og en sesong som har vært langt under pari for rødtrøyene.

Klopp har ikke hele forklaringen på hvorfor det butter imot for Liverpool, men gjorde et poeng av at det ikke skyldes kaptein og midtbaneprofil Jordan Henderson (32).

– «Hendo» er ikke et problem. Det har han aldri vært, og det blir han heller aldri. Når han er klar og i god form, spiller han 98 prosent av kampene eller noe sånt. Det gjør han fordi han er en veldig, veldig viktig spiller for oss. Ingen annen grunn. Og når han ikke spiller, savner dere ham, sa Klopp fredag og fortsatte:

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi snakker om én spiller. Alle vet hvor mye jeg respekterer ham, men det handler ikke om én spiller. Henderson er ikke problemet.

Foran Everton-møtet erkjenner Klopp også at det er tøft å stadig skulle stille opp på pressekonferanser og svare på spørsmål om hvorfor laget ikke gjør det bedre.

– I våre beste perioder er det enkelt å ha pressekonferanser, for da spør dere om spillere som scorer, og vi ler og har det hyggelig. Noen av dere skaper store overskrifter av ting jeg sier, og det er ikke min intensjon. Det er vanskelig å snakke om dette hele tiden, sa han.

– Jeg kan forklare absolutt alt, men ikke til dere (journalister). Folk kan skrive det de vil, og det er problemet, jeg kan ikke forklare alt til dere. Jeg forklarer det til guttene, og så tar vi det derfra. Vi håper på et bedre resultat (mandag) og en mye enklere pressekonferanse, la tyskeren til.

Slik ble Klopp hånet etter 0–3 mot Wolves:

Liverpool-sjefen kunne samtidig melde om en god treningsuke, og flere viktige spillere nærmer seg å være tilbake i aksjon. Det er ingen hemmelighet at Liverpool har slitt med store skadeproblemer denne sesongen.

– Spillerne er tilbake i trening på ulike nivåer. Diogo (Jota) er nærmest. Han har allerede trent i to dager, og det betyr at han snart er aktuell (for troppen). «Bobby» (Roberto Firmino) er aktuell for den neste kampen. Det samme med Arthur. Vi får se. Virgil (van Dijk) nærmer seg, men jeg tror ikke han kan spille (mot Everton), forklarte Klopp.

Tyskeren håper en seier hjemme mot byrivalen kan være et vendepunkt for hans hardt prøvede mannskap.

– Det har ofte vært slik at Everton har kunnet skape mye problemer ved å slå oss. Dette er ikke en periode eller situasjon vi ønsker å være i, men samtidig er det et tidspunkt der vi kan vise at denne klubben virkelig er spesiell. Det er en slik reaksjon vi må vise.

