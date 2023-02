Haugesunds Martin Samuelsen sto for ett mål og en assist da Haugesund vant mot Åsane fredag. Foto: Marius Simensen / NTB

Haugesund overkjørte Åsane – snudde kampen etter tidlig scoring

Haugesund vant 4-1 mot Åsane i en treningskamp i Storhall Karmøy.

NTB

Det tok kun tre minutter før det sto 0-1 til gjestene på plass i hallen. Åsanes Kristoffer Larsen sto for det tidlige målet. Det skulle likevel ikke stå seg for gjestene.

20 minutter inn i omgangen utlignet vertene gjennom Julius Eskesen og sørget for likt resultat til pause.

Etter hvilen jaktet hjemmelaget seieren for fult. Etter litt over ti minutter spill sørget Martin Samuelsen for ledelsen da han limte ballen i krysset.

Sebastian Tounekti sørget for en ytterligere ledelsen da han sendte ballen i mål. Det var målscoreren Samuelsen som sto for den målgivende pasningen.

Bare to minutter etter 3-1 målet ble vondt til verre for Åsane da bortelaget fikk straffe. Sikker fra ellevemetersmerket sørget Sondre Liseth for dagens siste mål.