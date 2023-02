Neil Warnock er tilbake i som manager. Her under hans tid i Leeds United.

Neil Warnock tilbake som trener etter ti måneder som pensjonist

Neil Warnock er ansatt som Huddersfield-manager ut 2022/23-sesongen.

Det bekrefter klubben på sin nettside.

For ti måneder siden uttalte den engelske 74-åringen at han ikke ville returnere som fotballtrener etter at han takket for seg som Middlesbrough-manager. Han sa da at han ønsket å bruke mer tid med sin kone.

Mindre enn et år etter løftet ser det ut til at Warnock har fått nok av pensjonisttilværelsen. Warnock tar over ledelsen for klubben ut denne sesongen.

Dette er 74-åringens andre runde som manager for Huddersfield. Han ledet klubben tilbake i 1993 til 1995.

Huddersfield ligger på en 23.-plass i mesterskapsserien i England, nivået under Premier League. Klubben står dermed i fare for å rykke ned et nivå.