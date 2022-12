Kommentar

Hvis Ronaldo går til Saudi ...: Slutten kan bli nitrist

Lionel Messi og Cristiano Ronaldo er i VM i Qatar med Argentina og Portugal.

Messi er allerede ambassadør, mens Ronaldo skal være nær en milliardavtale. Saudi-Arabia er i ferd med å bli sportsvaskingens storebror.

På banen er det spesielle dager i Qatar. I den evigvarende diskusjonen om hvem som er størst, håper både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo å sette inn nådestøtet ved å sikre VM-tittelen som mangler.

Men vel så spesiell er situasjonen de to superstjernene kan ende opp med på tampen av karrieren.

Skal vår tids to største spillere begge bli fyrstelig betalte brikker i et saudiarabisk vaskeprosjekt?

Det blir i tilfelle en fotballhistorie som helst aldri burde blitt fortalt, og en trist epilog på en beretning med så mye glede.

Fortsatt er det ikke bekreftet at Ronaldo ender opp i den brutale oljestaten, men ifølge avisen Marca er det her han kommer til å spille fremover.

Det som skal være på trappene, er milliardbetaling til portugiseren for å spille for klubben Al-Nassr.

Hva er sannsynligheten for at en slik investering, med så himmelropende summer for en 37-åring, bare handler om å styrke seg sportslig?

Med Messi og Ronaldo knyttet til Saudi-Arabia kan vi havne i en situasjon der det sportsvaskes med en sentrifuge kraftigere enn noensinne.

I hverdagen er som kjent Lionel Messi i Paris Saint-Germain, som er tett knyttet til Qatar. Men argentineren er også hyret i en ambassadør-rolle for Saudi-Arabia.

Så langt har Qatar fått veldig mange av overskriftene rundt sportsvasking, og også emirateeierne til Manchester City har vært hyppig fremme i det norske ordskiftet.

Men mer og mer tyder på at det er Saudi-Arabias ufattelige rikdom som kan bli den aller mest pågående vaskemaskinen fremover.

I Premier League er Newcastle transformert fra et bunnlag til å ligge på tredjeplass, etter at det saudiarabiske investeringsfondet til lov til å overta klubben. Bare tiden vil vise hvor heftige investeringene blir fremover, og hvordan det påvirker styrkeforholdet i ligaen.

Men det er ikke bare fotball Saudi-Arabia bruker som verktøy for å bedre imaget til et regime med lite respekt for menneskerettigheter. Hesteløp, Formel 1 golf, boksing, wrestling, her satses det på bred front.

En masterplan kalt «Vision 2030» skal gjøre kongedømmet til en verdensledende sportsarrangør, og Asian Games i 2034 er blant storsatsingene som allerede er i boks.

Nå er en av spekulasjonene at Saudi-Arabia vil gå for å få arrangere VM i fotball i 2030. Det kan i tilfelle sette Messi i en litt pikant situasjon, dersom det blir kamp mellom Argentina og Saudi-Arabia om FIFA-landenes gunst.

Noe av det tristeste med at Messi inngår en avtale av denne typen, er jo at han har så ufattelig mye penger allerede, at det er vanskelig å se hvorfor han vil påføre seg selv en ripe på tampen. Det samme gjelder Cristiano Ronaldo, forutsatt at rapportene om hans nye eventyr ender.

Det er mye som er galt i internasjonal fotball. Samtidig har de sportslige sidene ved Messi og Ronaldo så lenge vært eksponenter for så mange imponerende øyeblikk.

De neste dagene kan vi stå overfor enda en øvelse i å holde to tanker i hodet på likt. Messi og Ronaldo fortjener å bli takket av som VM-spillere med all verdens respekt, den dagen de avslutter oppdraget sitt i Qatar. Samtidig er det leit å gå for akkurat disse pengene når du slett ikke trenger å gjøre det.

Festen har vært fantastisk, men slutten kan bli nitrist.