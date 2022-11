GREP: Dayot Upamecano og Frankrike klarte stort sett å holde danske Christian Eriksen relativt godt under kontroll.

Giroud til VG: Avslører fransk spesialgrep for å stoppe Eriksen

DOHA (VG) De franske angrepsstjernene fortsetter å herje i Qatar, men trener Didier Deschamps (54) tok også taktiske hensyn for å kue Danmarks playmaker.

Det forteller Olivier Giroud til VG. Tomålsscoreren fra møtet med Tunisia var en av tre franske stjerner som stoppet opp for å svare på noen få spørsmål på engelsk.

Der tok Frankrike-spissen på eget initiativ opp planen laget hadde lagt før kampen.

– Vi ville ikke la dem ha rom mellom lagdelene, spesielt rundt Christian Eriksen. Det er derfor vi forsvarte oss dypt og kompakt, sier Giroud til VG.

MESTERPLAN: Olivier Giroud ble byttet ut like etter at Frankrike satte inn 1–0. Didier Deschamps lyktes med sin taktiske plan, og har langt på vei sikret gruppeseieren.

I dansk presse ble Eriksen også omtalt som «usynlig» underveis i kampen.

– Eriksen, hvor er du? Den danske superstjernen har vært fullstendig usynlig. Det likner ham slett ikke. VM er i gang, Christian. Hva skjer? spurte den danske avisen BT i løpet av kampen.

Frankrike lyktes nokså godt med planen. Riktignok var det Eriksen som slo corneren som ledet til 1–1-scoringen, men den danske playmakeren fikk aldri herje fritt mot det kompakte Frankrike-laget.

– Han er den danske playmakeren med mest kvalitet. Derfor forsvarte vi oss dypt, for å unngå at han fikk ballen og fikk spille sitt spill. Vi hadde en plan, ikke bare mot ham, men vi vet han har kvalitetene til å utgjøre en forskjell, utdyper Giroud, som med sine to mål mot Tunisia tangerte Thierry Henrys landslagsrekord på 51 mål.

Eriksen var imidlertid ikke helt ufarlig, og viste ved flere anledninger glimt av klasse. Han ble belønnet med en sekser på VGs VM-børs. Ingen danske spillere fikk høyere karakter.

– Jeg synes vi skaper flere sjanser enn i forrige kamp og at det er mye bedre fotballmessig. Jeg er sikker på at hvis vi får samme sjanser mot Australia, så kommer vi til å sette dem, sier Eriksen.

Christian Eriksen hadde også 83 ballberøringer og 56 vellykkede pasninger.

For Danmark er premisset relativt enkelt: Slå Australia, så er danskene etter all sannsynlighet videre. Unntaket er dersom Tunisia slår Frankrike med et resultat som gjør at både Tunisia og Frankrike får bedre målforskjell enn Danmark.

– Danmark er et veldig godt og solid lag som er vanskelig å spille mot, slår midtstopper Raphaël Varane fast i pressesonen.

Frankrike er på sin side videre. For første gang siden 2006 har den regjerende VM-mesteren klart å ta seg videre til åttedelsfinalen.

– Jeg kan ikke skjule gleden min. Jobben er gjort og vi kan nyte det, sier målvakt Hugo Lloris etter at avansementet var i boks.