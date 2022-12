1 / 2 forrige neste fullskjerm

Fra Norge til fotball-VM med Senegal: – Sarpsborg en del av hjertet mitt

AL KHOR (VG) (England-Senegal 3–0) Krépin Diatta (23) var nesten for god for norsk fotball før han hadde satt sine bein i Norge. Nå er VM-eventyret over for «sarpingen» fra Dakar.

– Jeg er litt trist. Vi fulgte planen, men så gjorde vi to feil og det var nok. Men det er en spesiell dag for meg, å starte i et VM. Vi skal bli bedre neste gang, sier Diatta til VG etter 0–3-tapet mot England i åttedelsfinalen.

Han smiler tappert og tar seg tid i pressesonen. 23-åringen klarer ikke å skjule at han er litt stolt – men han understreker at tapet svir.

2017: Krépin Diatta har gjort alt selv mot Odd.

– Vi kan ikke være fornøyde. Vi kom hit for å gå langt. Det er skuffende. Det er ikke vår drøm å ryke ut i åttedelsfinalen, sier Monaco-spilleren, som signerte for Sarpsborg 08 på første lovlige dag, på attenårsdagen.

– Vi har signert et kjempetalent, sa sportssjef Thomas Berntsen, som akkurat rakk å signere fotballtalentet før han dro til Afrikamesterskapet for U20-lag.

«Det kommer masse gode spillere fra Senegal, men dette er en spiller som kommer hvert femte eller sjette år. Du har Sadio Mané i Liverpool, og så har du Krépin Diatta», hadde han fått høre av agenten Youssoupha Fall, ifølge Nettavisen.

Det skulle vise seg at Diatta vokste seg lynraskt ut av norsk fotball.

Samme år, altså i 2017, dro han til belgiske Club Brugge i en overgang verdt i underkant av 25 millioner kroner. Overgangen til Monaco i 2020 skal ha vært på rundt 200 millioner, ifølge belgiske medier.

– Du var nesten for god før du kom til Norge, hvorfor innom Sarpsborg og ikke rett til en større klubb?

– Sarpsborg er ikke en liten klubb, vil jeg si. Den klubben ga meg alt. Den er fortsatt en del av hjertet mitt, for de ga meg muligheten til å vise kvalitetene mine og gjøre det jeg elsker å gjøre.

Drømmen om fotball-VM med Senegal var på plass allerede da.

– Det var en drøm for meg. Ikke all efår den sjansen. Men i dag er en trist dag, vi vil bli bedre.

– Har du noe kontakt med folkene fra Sarpsborg?

– Jeg snakker mye med dem: Tobias (Heintz), Kristoffer Zachariassen, Sigurd Rosted. Dette er folk jeg har reist med, spilt bowling med og jeg har holdt kontakten med dem.