SUPERPAR: Erling Braut Haaland og Jack Grealish har funnet tonen både på og utenfor banen.

Grealish røper klar beskjed fra kompisen Haaland: «Ingen festing!»

MANCHESTER (VG) I et eksklusivt intervju med Daily Mail letter Manchester City-stjernen Jack Grealish (27) på sløret om vennskapet med Erling Braut Haaland (22).

Der avslører han at nordmannen, som er kjent for å leve et svært seriøst idrettsliv, har gitt klar beskjed til mannen som har fått et partystempel.

– Vi har et veldig godt vennskap, men han kan peke på meg etter en kamp og si: «Øy! Du går ikke ut og fester i kveld!». Jeg ber ham bare om å holde kjeften sin og sette seg i isbadet sitt. Men sånn er vi. Vi er to forskjellige folk som gjør det bra på hver vår måte, sier Grealish i intervjuet.

Den tidligere Aston Villa-spilleren har alltid vært et stort talent. I hjembyen Birmingham var han kjent for et utsvevende liv. Han fikk tidlig stempel som en «ungdomsrebell».

I mars 2020 havnet han i trøbbel da han ikke fulgte sin egen oppfordring om å holde seg hjemme etter coronautbruddet. Den da 24 år gamle Aston Villa-stjernen dro på fest, og krasjet sin hvite Range Rover på vei hjem.

Livet står i sterk kontrast til Erling Braut Haalands liv. Nordmannen har fått mye oppmerksomhet for nettopp det. I Viaplay-dokumentaren «Haaland: Valget» viste nordmannen frem hvor opptatt av han var små detaljer som gjør at kroppen føles bedre:

– Jeg er ikke så suksessrik som ham. Han har scoret flere mål denne sesongen enn jeg har gjort i hele karrieren min. Men hvis han hadde gjort det jeg noen ganger gjør, ville han vært sånn: «Fytti helvete, jeg føler meg forferdelig i dag!», sier Grealish om deres ulike livsstiler.

Samtidig som Erling Braut Haaland knuser rekorder i Premier League, har også Jack Grealish på mange måter fått sitt store gjennombrudd i Manchester City-drakten denne sesongen.

Mens milliardmannen tidligere var mye inn og ut av laget, har han nå startet 15 ligakamper på rad. Grealish står med fem mål og syv assists i årets Premier League.

– Jeg er nødt til å få utløp på en annen måte enn ham. Han går bare hjem, sitter med familien sin og bestiller take away. Jeg foretrekker også det noen ganger. Jeg elsker det. Men noen ganger liker jeg å gå ut og slå ut håret, sier Grealish.

I VGTV-serien «VG tester Haaland-livet», kan du også bli bedre kjent med en del av de tingene superstjernen er opptatt av:

Haaland har tidligere åpnet om vennskapet mellom de angrepsstjernene.

– Vi har den samme type humor og kommer overens veldig godt, sa han til Manchester Citys YouTube-kanal tidligere i år.

«Han er en av mine nærmeste venner her», sa Grealish selv i mars, ifølge The Mirror.

Duoen snakket også om at de ønsket at Grealish skulle gi Haaland den målgivende pasningen til nordmannens 35. scoring i Premier League – rekordscoringen. Som sagt:

De to bor også i samme leilighetskompleks, og er ofte å se sammen i sosiale medier.

Et bevis på den felles humoren de deler kom i mars:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post