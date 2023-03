Kommentar

Ødegaard fortjener mer virak!

Ståle Solbakken har to verdensstjerner å spille på i jakten på et etterlengtet mesterskap.

Tenk hvor mye vi hadde snakket om Martin Ødegaard dersom det ikke hadde vært for Erling Braut Haaland....

Kapteinen på Arsenal og det norske landslaget får ikke lite oppmerksomhet.

Men selv om Ødegaard slett ikke lever et liv i skyggen, fortjener midtbanespilleren enda mer virak om det han har oppnådd.

Et søk i tekstarkivet Retriever for de siste månedene viser for eksempel at det skrives betydelig mer om Erling Braut Haaland enn om Martin Ødegaard. Det er kanskje ikke så rart, gitt Manchester Citys spissens grensesprengende scoringstall, men det er nesten like uvirkelig det Ødegaard holder på med.

Denne uken ble Martin Ødegaard kåret til årets spiller i London, mens Erling Braut Haaland banket inn fem mål i en og samme Champions League-kamp.

Det er ikke lett å unngå andreplass på oppmerksomhetslisten, når Haaland er Haaland.

Vi kan diskutere vidt og bredt om hvor lite eller mye duoens bravader sier om ståa i norsk fotball, men det er hevet over tvil at det er inspirerende på alle plan å ha ikke bare én, men to profiler på aller øverste hylle.

For Martin Ødegaard må det også være ekstra givende å merke hvor riktig han valgte da det ble Arsenal, Emirates og Mikel Arteta som ble fotballhjemmet.

Selv om Real Madrid garantert vil klare seg greit uansett, er det vanskelig å se det som noe annet enn en stor tabbe at de ikke hadde en bedre langtidsplan for Ødegaard.

Real Madrid stakk av med signaturen hans i konkurranse med rubbel og bit, men hvordan forvaltet de varpet?

Luka Modric, Toni Kroos og gjengen blir ikke yngre, og med det potensialet til å være midtbanesjef er det rart at «Los Blancos» ikke tenkte mer fremtid og helhet. For Arsenal er det i alle fall bare å takke å bukke hele veien til banken, og potensielt til en etterlengtet Premier League-tittel.

Ødegaard har nå 10 scoringer og syv assists. Han styrer Arsenals midtbane med en ro og et overblikk som er akkurat det klubben trenger, effektivt assistert av muskelkraft rundt seg i London-klubbens midte. Etter returen mot Sporting Lisboa i Europa League, er det en hjemmekamp mot Crystal Palace som gjenstår før Ødegaard kan rette blikket mot den store, uløste oppgaven: Å styre Norge til et etterlengtet sluttspill.

Han fylte to år det året vi sist var i et sluttspill, mens Erling Braut Haaland ble født parallelt med at Norge spilte europamesterskapet i 2000.

Siden den gang er det stort sett fotballens lilleputter - og Norge - som har en mesterskapsfri statistikk. Nå er spørsmålet om Skottland, Kypros, Spania og Georgia er en tilstrekkelig overkommelig motstand til at en barriere kan brytes.

Med utvidede mesterskap og to av verdens største stjerner i Ståle Solbakkens rekker, er det jo ikke til å holde ut av Norge feiler igjen og igjen.

Denne gangen får vi håpe at drømmeduoen leverer varene. Selv så jeg akkurat på dokumentarserien «Våre beste menn», en nostaligitripp av de sjeldne hos TV 2.

La oss håpe at neste vri kan fiksere på det denne generasjonens store forhåpentligvis snart leverer.

Og selv om hovedrollen i tilfelle nok blir spilt av Erling Braut Haaland, trenger prosjektet en regissør for å fungere i fremtiden.

Skal Norge kommer seg til et mesterskap, er stikkordet «Regi: Martin Ødegaard» ...