I HUMØR: Kjetil Knutsen fokuserte på det positive før torsdagens kamp på Phillips Stadion.

Håper «feige» Bodø/Glimt har lært etter Dinamo Zagreb-nedturen

EINDHOVEN (VG) En oppgitt Kjetil Knutsen (53) ga klar beskjed til spillerne sine da Champions League-drømmen brast. Det håper han at han slipper å gjøre igjen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Mot» er nøkkelordet når Bodø/Glimt for første gang i klubbens historie skal forsøke seg i et Europa League-gruppespill.

Skuffelsen fra Maksimir stadion i Zagreb, hvor to raske mål på tampen av ekstraomgangene knuste drømmen om Champions League, har lagt seg. Samtidig tror Bodø/Glimts trener at spillerne nå har bedre forutsetninger for å lykkes i Nederland.

– Jeg tror på læring, tror på det å erfare kamper. Vi er veldig stolte av 2. omgangen vi gjør. Men så har vi ikke kraft til å stå i ekstraomgangene og litt tilfeldigheter. Det er det viktige. Det betyr at vi lærte veldig mye underveis i kampen, sier Knutsen på VGs spørsmål om han tror spillerne nå er klare til å være så modige som han ønsker.

BESTEMT: Kjetil Knutsen vet hvordan han vil ha det.

For i pauseintervjuet ga Knutsen klar beskjed om at han ikke var fornøyd med det spillerne viste i den første omgangen i Zagreb, hvor Glimt havnet under 0–2.

– Vi sa de skulle være modige, men de har vært det motsatte, spør du meg. Det er rett og slett en preget gjeng som har spilt første omgang, sukket Knutsen overfor TV 2.

Etter kampen avslørte Glimt-indreløper Hugo Vetlesen at spillerne fikk en real hårføner i pausen. Etter det hevet laget seg, og var svært nær å ta seg til gruppespillet i Champions League.

– Vi kan prate veldig mye om skuffelsen av prestasjonen i 1. omgang. Jeg vil si det er mye viktigere å snakke om prestasjonen i 2. omgang. De to tingene kan hjelpe oss veldig i en bortekamp mot PSV. Om du spiller i Norge, eller spiller i Europa; du må være modig. Du må ha mot om du skal ha ønske om å konkurrere på et internasjonalt nivå. Det prater vi mye om. Så er det å erfare det – og lære fort, sier Knutsen om hva som blir viktig i torsdagens kamp på Phillips Stadion.

MEKTIG: Arenaen i Eindhoven, hvorr Kjetil Knutsen & Co. skal i aksjon, huser 36 500 tilskuere.

Bodø/Glimt har slitt på bortebane i Europa denne sommeren, og står uten seier mot Klaksvik, Linfield, Zalgiris og Dinamo Zagreb.

– Den største smellen vi gikk på, skjedde på hjemmebane. Det er en del av prosessen, sier Knutsen – og sikter til helgens 1–4-smell mot Molde.

– Hvis du tar de kampene vi har tatt i Europa, så er jeg utrolig stolt av 2. omgangen mot Zagreb. Da er vi oss selv, da er vi det dominerende laget og jeg minner om at de (Dinamo Zagreb) slo Chelsea 1-0 i går. Det viser at toppnivået til Bodø/Glimt er veldig bra. Vi kom oss til playoff, det er det viktige, og vår tilnærming til det vi gjør er alltid å lese motstander, sier han – og fortsetter:

– I det bildet skal vi være mest mulig oss selv. Så går vi på noen smeller, og vi tar læring, men vi har valgt den harde veien. Den litt vanskelige veien. Selv om Molde ligger i lav 5-3-2 legger ikke vi oss ned og forsvarer oss i 5-3-2. Vi tør å angripe Molde i 5-3-2. Vi er ikke gode nok på det ennå, men vi kommer til å bli gode nok. Jeg håper det er svar på spørsmålet. Uten å være arrogant, det er bare sånn vi har jobbet og den måten vi tror på.

PÅ VEI: Kjetil Knutsen og Lars-Jørgen Salvesen før pressekonferansen onsdag formiddag.

Også PSVs manager, den tidligere Manchester United-legenden Ruud van Nistelrooy, er forberedt på at Bodø/Glimt er så modige som Knutsen ønsker.

– De vil ha ballen og ønsker å angripe, sier 46-åringen – og roser torsdagens motstander:

– Bodø/Glimt har satt seg selv på Europa-kartet med sine prestasjoner og resultater i Europa League. For meg er det selve bildet på utviklingen i Norge.

Bortemøtet med PSV Eindhoven er den første av seks gruppespillskamper for Bodø/Glimt i Europa League. Zürich og Arsenal er de to andre lagene i gruppen.

PSV-Bodø/Glimt vises på V4 og Viaplay torsdag kl. 18.45.