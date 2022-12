INTENS DUELL: Emily (14 år) konkurrerer med VG-redaktør Gard Steiro om tittelen i VM-profeten før fire kamper gjenstår.

Uinteresserte Emily (14) kniver med VGs sjefredaktør om seier i VM-profeten

14 år gamle Emily er overhodet ikke interessert i fotball. Likevel leder hun «VM-profeten» foran 53.000 nordmenn før semifinalene i VM. Plassen bak er VGs sjefredaktør, Gard Steiro, som «anklages» for juks.

VM-profeten er et spill der deltageren skal tippe kamputfall og resultat på samtlige kamper i fotball-VM i Qatar.

Til nå er det spilt 60 kamper i Qatar. Og den mest treffsikre i Norge er Emily Quamme Fosse (14) som selv sier hun kun har sett én halv omgang med fotball i løpet av hele mesterskapet.

Info Fakta: VM-profeten Konkurransen handler om å spå resultatet i alle VM-kampene, og samle opp poeng basert på hvor riktig man tipper.

Du får to poeng for å tippe riktig utfall («Hjemmeseier», uavgjort eller «borteseier»).

Du får ett ekstra poeng dersom du tipper riktig resultat i kampen.

Det er over 53 000 deltagere.

Du kan opprette ligaer og invitere vennene dine, arbeidskolleger eller familien for å konkurrere mot dem. Du kan delta i ubegrenset antall ligaer. Vis mer

– Jeg ble helt sjokkert, jeg trodde liksom ikke det var sant, sier Emily, om følelsen da hun så seg selv på førsteplassen, til VG på høyttaler fra San Diego – ni tidssoner vest for Norge.

– Jeg er litt interessert i håndball, men egentlig ikke så veldig interessert i sport, sier hun om sin interesse for fotball.

Hun leder VM-profeten med ett poeng foran VGs sjefredaktør Gard Steiro når det gjenstår fire kamper.

– Det sier litt om nivået mitt òg da tenker jeg – at dette er to med begrenset kunnskap om fotball, der begge klarer å markere seg. Det er en seier for amatørene, sier Steiro.

AVVIK: Familien med sønn Christian (t.v.), Emily, mamma Renate og pappa Anders er en familie som elsker sport, men akkurat sport er ikke Emily så interessert i. Likevel ligger hun 25 poeng foran foreldrene som prøver å få med seg mest mulig fra verdensmesterskapet i Qatar.

– Lykke til! er beskjeden fra Emily til sin nærmeste konkurrent.

Grunnen til at hun meldte seg på VM-profeten i utgangspunktet? Familien elsker konkurranser, og Emily ble med kun for at alle andre var med.

– Jeg har egentlig gått for magefølelsen og hatt litt flaks, sier hun.

– Har prestasjonene gjort noe med fotballinteressen?

– Fortsatt ikke så veldig interessert, men jeg har lyst å se finalen for å se hvem som vinner.

Selv om hun synes det finnes langt mer interessante ting å gjøre i livet enn å se en 90 minutter lang fotballkamp, sier far Anders Quamme Fosse (44) at hun har et godt utgangspunkt for tippingen.

– Hun får med seg hva som skjer når familien er fotballidioter, så vet hun at noen lag er større enn andre og at lag har bedre forutsetninger enn andre, sier faren.

– Vi har sluttet å følge med på oss selv (foreldrenes poengsum), nå følger vi bare med på Emily, følger faren opp som sier han er 25 poeng bak datteren.

TOPPER: Emily Fosse topper med ett poeng foran VGs sjefredaktør Gard Steiro. Det gjenstår fire fotballkamper av verdensmesterskapet i Qatar.

Steiro ønsker også all lykke tilbake til Emily, men akkurat nå er det jukseanklager Steiro tenker mest på fremfor at han konkurrerer med en 14-åring.

– Jeg føler jeg bare står laglig til for anklager om juks. Vil regne med flere tror at dette er rigget siden noen fra VG har kommet seg så høyt.

– Mange som vitser om at du ligger høyt på topplisten?

– Stort sett alle som har kommentert det. Det har faktisk vært en del. Da jeg ble synlig på topp 3-listen, var det en del som tok kontakt.

FORNØYD: – Det er godt. Da er jeg egentlig fornøyd, sier Gard Steiro om at han ikke kan bli tatt igjen av VGs ansatte på sportsavdelingen.

Steiro sier han heier på Emily, og legger til at det viktigste for ham er at han vinner over alle på sportsavdelingen til VG.

Steiro leder med 19 poeng til nærmeste fra Sporten: avdelingsleder Frode Buanes.

– At sjefredaktør Steiro ligger foran alle i VG Sporten på VM-profeten bør ikke komme som en overraskelse for dem som er kjent med uttrykket «stallordre». Når det er sagt, har Steiro absolutt gode kort på hånden når vi skal søke etter sommervikarer på Sporten, sier Buanes.