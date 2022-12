Kommentar

Strømming av breddeidrett: Sårbarheten er ekstrem

Strømming av breddeidrett kan skape mye glede. Men skadepotensialet er så stort at prisen fort kan bli i overkant.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I over en uke lå bilder av en slåsskamp som involverte en 12-åring åpent tilgjengelig på TV 2 Play.

Voldsepisoden i innebandykampen involverte spillere fra begge lag. Grunnen til at det var mulig å få innsyn i videobildene, var at matchen i «gutter 15-klassen» ble strømmet som en del av storsatsingen «My Game».

«My Game» går ut på at det er mulig å se enormt antall kamper i breddeidretten på tv, for å glede slekt, venner og andre interesserte som ikke får sett matchen live. Dessuten skal det være sportslige gevinster å hente ut av ordningen, som flere særforbund i idretten er med på.

Men nysatsingen har ikke blitt tatt like godt imot overalt.

For eksempel er både Oslo kommune og Oslo idrettskrets skeptiske til prosjektet.

Den skepsisen blir neppe svekket av nyheten om slåsskampen TV 2 hadde liggende på play-spilleren.

I forkant har det ikke manglet på forsikringer om hvordan «trygg strømming av breddeidretten skal løfte norsk idrett».

Når noe så graverende likevel kan inntreffe, er det grunn til å stille spørsmål ved om kongstanken bak strømmingen er tilstrekkelig gjennomtenkt.

Harald Strømme er sentral i «My Game». Her sammen med fotballpresident Lise Klaveness under lanseringen av breddestrømmingen.

Uansett hvor hardt man jobber med sikkerheten og systemene, er det dessverre umulig å gardere seg mot faren for uønskede konsekvenser.

Hvis det er risiko for at strømming av ungdomskamper utløser mobbing, gjennom en tjeneste ledelsen i norsk idrett er med på å fremme, er det mulig å undres over om «My Game» styrker eller svekker mottoet «Idrettsglede for alle».

Temaet er alt annet enn enkelt. Gode argumenter peker i ulike retninger.

Olav T. Sandnes er ansvarlig redaktør i TV 2.

Det er hevet over tvil at det er lagt ned mye jobb i å trygge strømmetjenesten.

Det filmes ikke i aldersklasser under 15 år, det styres unna nærbilder og kameraer er ikke aktive uten at idrettens egne systemer skrur dem på.

Det er ordninger for reservasjon og for å ivareta personer med beskyttelsesbehov. Dessuten er lagringstiden begrenset, og du trenger ikke å begrunne et ønske om å reservere deg mot filming.

Tilhengerne av tjenesten vil argumentere med at det er bedre med et organisert opplegg, enn at breddekamper uansett filmes vilkårlig og uten kontroll. Det er et gyldig argument.

Men til tross for alt dette, kan det diskuteres om sårbarheten og risikoen er verdt å ta.

Se for eksempel for deg et håndballag med to skikkelig dårlige spillere, mens resten holder godt nivå.

Hvor sosialt stas er det å være dem som sier fra at de ikke vil filmes?

Og om man ikke våger å si fra, hvordan er det å komme på skolen eller treningen etter at en eller annen kjempetabbe er tilgjengelig på tv?

Selv om bildene fjernes etter hvert, er det en smal sak å filme sendingen fra en mobil, for eksempel. Da kan veien være kort til en videosnutt som går viralt, utløst av sendinger som er sanksjonert av norsk idrett. Snakker vi da om idrettsglede?

En så omfattende strømmesatsing vil jo også medføre at volumet på hva som filmes går markant opp, sammenholdt med noen tilfeldige kameraer her og der.

Det har både positive og negative sider.

En annen problemstilling handler om hvordan denne tjenesten utvikles dersom noen aktører sier nei og andre sier ja. Skal geografien avgjøre forutsetningene? Må du flytte hvis du er tilhenger av filmingen?

Så langt er for eksempel Oslo kommune ikke ombord. Kanskje lykkes det «My Game» å overtale kommunen, men signalene fra byråden tyder ikke på at det kommer til å skje. Det er også interessant å drøfte hvem som bør ha avgjørelsesmyndigheten for hva når det gjelder ja eller nei til filming.

På toppen av alt dette kommer problemstillingen om hvem som skal ansvarliggjøres når noe går galt.

Da TV 2 ble konfrontert med slåsskampen med 12-åringen involert, henviste kanalens pressesjef til «My Game», fordi det redaksjonelle ansvaret angivelig ligger der.

Det er en innfallsvinkel det er vanskelig å forstå. Hvis TV 2 har publisert en slåsskamp med en 12-åring involvert tilgjengelig, har vel kanalens toppleder også et visst ansvar her? TV 2 kan vel ikke outsource redaktøransvaret?

Strømming av breddeidrett er noe nytt, og så langt er spørsmålene flere enn svarene. Kanskje kommer alt til å gå seg til, og veldig mange vil garantert ha nytte av tilbudet.

Men det er inntil videre vanskelig å slå seg til ro med at gleden er verdt prisen dersom sårbare utøvere blir rammet.