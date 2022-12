Kommentar

Finalen var vakker. Omkampen kan bli stygg

Qatar vant historiefortellingen. Men verdensmesterskapets endelige ettermæle kan fortsatt påvirkes av en kriminaletterforskning i EU.

Å vurdere dette mesterskapet er en ekstremøvelse i å ha flere tanker i hodet på likt. Fotballens vakreste og verste sider har vist seg frem samtidig i ørkenstaten.

Hvordan Qatar 2022 kommer til å bli husket, vil til de grader påvirkes av øynene som ser.

Allerede før finalen var det hevet over tvil at de som helst bare vil fokusere på fotballfesten, har fått vind i seilene i takt med at den sportslige dramatikken har tiltatt.

Og så kom klimakset. Boom! Boom! Boom!

Finalen inneholdt absolutt alt det er mulig å drømme om i en fotballkamp. Det gledet milliarder av TV-seere verden rundt.

Samtidig ble kampen en gave til FIFA-president Gianni Infantino og VM-arrangørens innsats for å få narrativet inn i sporet som bare handler om fotball.

Ingen manusforfatter kunne skrevet et avslutningskapittel som passer bedre i dette bildet.

Lionel Messi avgjorde diskusjonen om hvem som er tidenes største, mens Kylian Mbappé scoret hat trick uten å vinne. Det var straffedrama, en strålende dommer og en spenning fra aller øverste fotballhylle.

Etter et omstridt mesterskap, er gledesscenene fra Buenos Aires også en nydelig eksponent for hvor samlende verdens største idrettsgren kan være.

Nå er et avgjørende spørsmål om «dett var dett» eller ei.

Ble det bare sånn at Qatar vant over kritikerne?

Skal vi konkludere med sportsvasking fungerer, mens vi lener oss tilbake og ser om Saudi-Arabia får VM i 2030, et regime som har nevnte Messi som ambassadør?

Tja. Fortsatt finnes elementer som kan falme glansbildet som er forsøkt skapt.

Én ting er det som skjedde etter kampslutt. Var det å strekke strikken ørlite for langt, sett med PR-briller?

Minuttene etter VM-triumfen skulle jo være Messis øyeblikk, Argentinas gylne stund, med seierherren og bare den i sentrum.

I stedet sørget arrangøren for å kuppe øyeblikket ved å ikle Messi en lokal klesdrakt.

Noen mener at gesten bare var lokal gjestfrihet, men ærlig talt: Stuntet fremstår som «peak sportsvasking». Dette handler om å tilrane seg oppmerksomhet da flomlyset var aller kraftigst.

På lengre sikt er det en annen og langt mer alvorlig sak som kan spille inn på ettermælet til Qatar 2022: Korrupsjonsskandalen i EU.

Saken sprakk midt under mesterskapet, og har kanskje ikke fått den aller største oppmerksomheten her hjemme. Men vi snakker om at Qatar igjen står sentralt i en korrupsjonssak, som handler om hvorvidt aktører har latt seg kjøpe i hjertet av europeisk politikk.

Vi snakker om siktelser mot politikere, lobbyister, embetsmenn og slektninger, i en sak som dreier seg om beskyldninger om økonomiske ytelser i bytte mot innflytelse i EU-parlamentet.

Vi snakker en korrupsjonsetterforskning i EU-parlamentet

Det er stygt.

Blant sakens mest pikante detaljer er beslag av store pengesummer i kontanter. Det gjelder blant annet den greske visepresidenten Eva Kaili og hennes far.

Her er det interessant å se hvordan Kaili forsvarte Qatars omdømme relatert til migrantarbeidere og fotball-VM.

Det er selvsagt ikke et fellende bevis i seg selv, Qatar forfekter sin uskyld og etterforskningen må naturligvis få gå sin gang.

Men saken kan bli en stygg omkamp om Qatars internasjonale omdømme.

Dersom vi skulle få en korrupsjonssak som ender med fellende dom helt inn i EU-parlamentet, hvor qatarske interesser står sentralt, vil naturlig nok det som er kjent rundt fotball-VM få fornyet interesse.

Sistnevnte er godt dokumentert, senest gjennom dokumentarserien «FIFA Uncovered». Dessverre fikk tildelingssiden av VM stadig mindre oppmerksomhet.

Grunnlaget for at Qatar sikret seg turneringen, vil forbli prinsipielt problematisk uavhengig av hvor unik finalen var. Det er en del av historien som ikke bør bli glemt.

VM i Qatar var sportslig fantastisk og organisatorisk nær prikkfritt.

Men for å tegne et helt bilde av et kontroversielt mesterskap, er det nødvendig å følge både fotballen og pengene.