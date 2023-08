TIL ENGLAND: Leopold Wahlstedt er klar for danske Brøndby.

Leopold Wahlstedt forlater Odd – klar for Blackburn

Den svenske målvakten Leopold Wahlstedt (24) er ferdigspilt i Skien. Neste stoppested i karrieren blir ikke Brøndby, men Blackburn.

NTB

Overgangen er i boks etter en sen helomvending. Blackburn meldte seg på i kampen om svensken i siste liten.

Odd skal ha godtatt et bud fra danske Brøndby på rundt 8 millioner kroner, men Blackburn strakte seg lenger. Odd får rundt 11 millioner kroner for svensken, pluss 15 prosent i videresalgsprosenter, melder Telemarksavisa.

Per Kristian Bråtveit ble i forrige uke presentert som ny Odd-keeper ut sesongen.

Wahlstedt har tidligere gjort det klart at han forlater Odd.

– Jeg er veldig takknemlig for tiden jeg har hatt i Odd. Jeg skylder en stor takk til hele Odd-familien. Da jeg kom hit var jeg ikke på det nivået jeg nå er, og nå har jeg prestert bra i eliteserien over tid. Nå er jeg klar for et nytt steg, sa målvakten da.

24-åringen signerte for Odd i 2021, og siden debuten i mai samme år har svensken spilt 68 kamper for skiensklubben. Wahlstedt hadde et halvt år igjen av kontrakten med Odd.

I årets eliteseriesesong har Wahlstedt holdt buret rent i nær halvparten av Odds kamper. Etter 18 spilte kamper befinner telemarkingene seg på 7.-plass.

