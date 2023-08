Christopher Nkunku pådro seg en skade i onsdagens treningskamp mot Dortmund.

Chelseas nysignering pådro seg kneskade i oppkjøringskamp

Chelseas nyinnkjøpte angriper Christopher Nkunku måtte tidlig byttes av banen i onsdagens treningskamp mot Borussia Dortmund som følge av en kneskade.

NTB

Franskmannen ble liggende nede og holdt seg til kneet etter en takling i det niende minutt. Han forsøkte seg videre, men måtte etter hvert byttes av banen.

– Legene holder på å undersøke ham, og jeg håper ikke det er noe stort problem. Vi håper han er raskt tilbake, men vi trenger et par dager på undersøke skaden, sa Chelsea-trener Mauricio Pochettino til Sky Sports etter kampen.

Soldier Field Stadium i Chicago, der onsdagens kamp ble spilt, var i helgen vertskap for en konsert med artisten Ed Sheeran. 73.000 mennesker var da til stede. Stadionkapasiteten er i utgangspunktet på 61.500, men flere publikummere sto rundt scenen, noe som kan ha ført til de problematiske baneforholdene onsdag.

– Vi tok noen risikoer fordi banen ikke var perfekt. Stadionene her blir brukt til andre idretter, og det er noen ganger risikoen ved denne turneen. Jeg vil likevel ikke skylde på banen for skaden. For meg var det bare uflaks, sa Pochettino.

Kampen endte 1-1 etter scoringer av Marius Wolf og Mason Burstow. Chelsea sparker i gang sesongen hjemme mot Liverpool 13. august.

