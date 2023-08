NY JOBB: Luciano Spalletti virker å ta over Italia.

Italienske medier: Spalletti blir ny Italia-trener

Dagen etter Roberto Mancinis (58) brå avskjed som Italia-trener, meldes Luciano Spalletti (64) klar til å ta over.

Den italienske fotballstorheten Roberto Mancini trente landslaget til å bli europamestere mot England på Wembley sommeren 2021. Deretter greide han ikke å ta Italia til VM i Qatar sist år, men fikk likevel fortsette frem mot EM 2024.

Derfor kom det som en stor overraskelse da det søndag ble kjent at han sa opp stillingen. I løpet av mandagen melder flere italienske medier – deriblant Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport og Sky Sports – at Spalletti er i ferd med å ta over jobben. Enkelte skriver at 64-åringen vil bli presentert onsdag.

«Alle» de italienske mediene skriver om at forbundet må løse ut en klausul Spalletti har med Napoli på 3,25 millioner euro. Sist sesong trente han Napoli til det første seriemesterskapet på 33 år, siden legendariske Diego Armando Maradonas legendariske dager. Spalletti ga seg i sommer et år før kontrakten gikk med i Napoli, men er fortsatt bundet til den nevnte klausulen.

Det italienske fotballforbundet har kontorer og treningsbaner i Coverciano, like utenfor Firenze. Det bør passe Spalletti bra. Han er fra Toscana og bor på gården La Rimessa en times tid unna, ifølge Gazzetta. Da han takket av som Napoli-trener, ga han journalistene en vinflaske som er brygget på hans egen gård.

Antonio Conte, som trente Italia 2014–2016, har også vært nevnt til jobben.

