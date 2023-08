Kommentar

Jakten på et lite VM-mirakel

TOPP STEMNING: Det var ingenting å si på humøret i den norske leiren under den delen av den siste treningen der pressen fikk være til stede. Her Caroline Graham Hansen (til venstre), kaptein Maren Mjelde i bakgrunnen og Ada Hegerberg.

Det er litt vanskelig å tro at Norge skal slå Japan.

Men det er lov å håpe.

Det er enda vanskeligere å tro at Norge tar VM-medalje.

Men det er lov å drømme.

Dette er allerede et VM for historiebøkene, den siste uken har det vært daglige sensasjoner mye større enn at Norge skulle vinne over Japan i 8-delsfinalen lørdag formiddag:

Nummer 40 i verden, Nigeria, har sendt hjem verdenssyver Canada.

Nummer 43, Jamaica, har sendt hjem verdensåtter Brasil.

Nummer 54, Sør-Afrika, har sendt hjem 16-rankede Italia.

Nummer 72, Marokko, har sendt hjem verdenstoer Tyskland.

I dette mesterskapet kan tydeligvis alt skje, og akkurat nå virker det som det bare er å glemme hele FIFA-rankingen, den som viser at Norge (12) og Japan (11) er jevngode. Det har ikke fremstått helt slik.

Japan har sett best ut av alle i hele VM: Tre seire, 11-0, ni spillemål spillemålMål som er kommet som følge av en gjennomtenkt pasning., én straffe, pluss et vakkert soloraid avsluttet med et skudd i vinkelen.

Norge så ikke ut i det hele tatt i den første kampen mot New Zealand, det hjalp litt mot Sveits og mye mot Filippinene – vakre scoringer var det der også.

NORSK TRUSSEL: Sophie Román Haug nikker inn sitt tredje og Norges sjette mål mot Filippinene.

Japan har ikke sluppet inn mer enn ett mål i noen av sine ti siste kamper. Den norske trøsten: Fire er tapt, Spania, Brasil, USA og Danmark har alle vunnet 1–0. Det er mulig å få Japan ut av stilen, som da danskene presset frem et klønete selvmål.

De seks øvrige kampene er vunnet, inkludert de fire siste, senest da Spania hadde ballen i 77 prosent av tiden, men tapte 0–4. Japan sank tilbake, ble liggende med fem i forsvar og fire på midten og kontret de spanske favorittene i senk.

FIKK BANK: Spania var klare favoritter mot Japan, men fikk ordentlig juling.

Norge har bare to seire på sine ti siste kamper, begge mot svak motstand: 1–0 over Uruguay og 6–0 over Filippinene. Nå kreves en stor skalp, hvis ikke er VM over. Konfrontert med den spanske ball-dominansen mot Japan, svarte Hege Riise slik på sin siste pressekonferanse: – Kampbildet vil nok ligne, men motsatt.

Hvis hun ikke bløffer, vil hun at Japan skal ha ballen mest, mens Norge skal angripe med full kraft når overgangsmulighetene byr seg. Det er den samme defensivt orienterte grunnplanen Riise la allerede da hun tok over i fjor sommer.

LURE SMIL: Landslagssjef Futoshi Ikeda sammen med Yui Hasegawa på den siste pressekonferansen før møtet med Norge.

Den japanske planen er ganske annerledes, for å si det forsiktig, bygd på stor bevegelighet, fart og teknikk, satt sammen i et 3–4–3-system av den energiske landslagssjefen Futoshi Ikeda (52). Han har vunnet med veldig mange av spillerne før:

Han ledet Japan til U19-tittel i Asiamesterskapet i 2017. Seks av de som startet finalen for seks år siden, var i førsteelleveren mot Spania på mandag.

Han ledet Japan til gull i U20-VM i 2018. Syv av de som startet finalen for fem år siden, var i førsteelleveren mot Spania på mandag.

Japan har vunnet seks av de syv møtene med Norge i dette århundret, senest 4–1 i 2018, og det er ikke mange år siden dette var en virkelig stormakt: Verdensmester i 2011, tapende OL-finalist i 2012 og tapende VM-finalist i 2015.

I 2019-VM var det ikke så mange som trodde på Japan, men det kunne gått langt igjen: Senere finalist Nederland fikk kjørt seg voldsomt i 8-delsfinalen, før en meget hardt idømt handsstraffe i siste minutt ødela for sønderknuste japanske spillere.

Etter kvartfinalenedturen i eget OL for to år siden, ble Futoshi Ikeda hentet inn for å få orden på A-landslaget også. Og når veldig mange snakker om at Japan er midt i et generasjonsskifte, er det i og for seg riktig, men Ikeda har altså bare satt inn sin egen gullgenerasjon.

Plutselig aner man konturene av et nytt mesterlag.

Nå står Norge i veien, latterliggjort i EM i fjor, utskjelt etter den første VM-kampen for to uker siden og på jakt etter sitt eget lille mirakel.

Blir det seier over Japan, er det mulig å tro på alt.

Japan-Norge starter klokken 10.00 og vises på NRK og Viaplay.