CUPVINNER: Her feirer Dominik Szoboszlai den tyske cuptittelen. Ungareren scoret det ene målet da RB Leipzig vant 2–0 mot Eintracht Frankfurt.

The Athletic: Liverpool jakter Leipzig-spiller Szoboszlai

Den ungarske landslagsspilleren Dominik Szoboszlai (22) kan bli Liverpools neste sommersignering, ifølge The Athletic-journalisten David Ornstein.

Ifølge den anerkjente journalisten virket en signering lite sannsynlig tidligere denne uken, men i løpet av de siste 24 timene skal saken ha endret seg.

Nå skriver Ornstein i The Athletic at «Liverpool har fått troen på at en avtale er mulig».

Dominik Szoboszlai er god venn med Erling Braut Haaland etter at de to spilte sammen i Red Bull Salzburg. I 2021 dro midtbanespilleren videre til RB Leipzig.

GODE VENNER: Erling Braut Haaland og Dominik Szoboszlai da de to spilte i Red Bull Salzburg.

Ifølge Ornstein skal Szoboszlai ha en utkjøpsklausul på 70 millioner euro.

Szoboszlai står med 32 landskamper for Ungarn. I løpet av dem har han notert seg for syv mål.

