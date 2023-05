FIFA-PRESIDENT: Gianni Infantino.

Infantino truer med svarte TV-skjermer under fotball-VM for kvinner

Gianni Infantino, president i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), er ikke fornøyd med rettighetsbudene på fotball-VM for kvinner i sommer.

Fotball-VM for kvinner 2022 avvikles i Australia og New Zealand i sommer. Mektige Infantino sier at det kan ende opp med at kampene ikke blir vist i enkelte av Europas største fotballnasjoner.

Fifa-president er misfornøyd med rettighetsbudene fra nasjonene Storbritannia, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike, i fotballsammenheng ofte referert til som «De fem store».

– TV-selskapene må høyne sine bud om de ønsker å vise bilder fra sluttspillet, sier Infantino.

Han kaller budene som er kommet for skuffende, som et slag i ansiktet på spillerne og som et slag i ansiktet på alle kvinner i verden.

– For å være helt tydelig. Det er vår moralske og juridiske plikt at vi ikke selger kvinne-VM på billigsalg. Hvis budene ikke bedres er vi tvunget til å hindre at mesterskapet vises hos «De fem store».

Fifa presidenten sier at TV-selskapene har budt mellom én og ti millioner dollar for kvinne-VM. De tilsvarende budene for herrenes VM-sluttspill i Qatar i desember lå mellom 100 og 200 millioner dollar.

Det at VM-sluttspillet foregår i Australia og New Zealand gjør at det ikke sendes på optimale tidspunkter i Europa. Infantino kjøper ikke det som en unnskyldning.

– Det er kanskje ikke «prime time» i Europa, men noen kamper spille klokka 09 eller 10 om morgenen. Det er ikke urimelig, sa Infantino i Genève mandag.

