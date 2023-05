1–0: Martin Linnes jubler for Molde-ledelse mot Aalesund.

Molde senket Aalesund dypere ned i krisen: − Kaos

(Molde – Aalesund 3–0) Molde sikret seg en etterlengtet seier. Aalesund står med null poeng og 0–12 i målforskjell. Trener Lars Arne Nilsen mener det er kaos i bunnklubben.

Molde har et svært godt tak på Aalesund i Møre og Romsdal-derbyet. Etter en omgangs stanging sørget Martin Linnes, Magnus Grødem og Sivert Mannsverk for sesongens første seier for den regjerende mesteren.

Lars Arne Nilsen har hatt tøffe dager etter at Sunnmørsposten mandag meldte at treneren er ferdig i klubben. Men det ble raskt klart at Nilsen skulle lede Aalesund i kveldens lokaloppgjør.

– Jeg klarer å stenge det ute, men det er klart det er kaos i klubben, sier Nilsen til TV 2.

Han fikk før matchen stor støtte fra hjemmelagets trener.

– Katastrofe. Særs dårlig behandling av en hedersmann, sier Erling Moe.

Det 31 år siden sist et eliteserielag ikke scoret mål på de fem første serierundene. Mjøndalen sto med null poeng og 0–7 i målforskjell og rykket ned som tabelljumbo i 1992.

Men Haugesund reddet – uten store problemer – kontrakten etter fem åpningstap (med tre scorede mål) i fjorårets sesong.

To forsiktige lag bar preg av nerver før pause. Molde hadde et initiativ fra start, men det var Aalesund som skapte den første store sjansen. Kasper Lunding kom til en bra avslutning, men Molde-keeper Jacob Karlstrøm fikk en hånd på ballen.

Molde slet med å skape mer enn halvsjanser, men Sivert Mannsverk fikk en gigantisk mulighet til slutt 1. omgang. Sten Grytebust reddet godt.

– Vi skulle gjerne hatt enda større kontroll på kampen, meldte Martin Linnes. Molde-kapteinen mente at det gikk for «seigt» med klubben som i fjor var Eliteserien med 18 poeng.

Kaptein David Fällman holdt Aalesund-forsvaret godt sammen, men holdt seg til lysken på vei inn til pause. Ole Martin Kollshaugen erstattet ham.

– Veldig gøy. Vi får bare peise på, sa Lars Nilsen etter en positiv førsteomgang for bunnlaget.

Men Martin Linnes fikk fart på føttene og avsluttet moroa for Nilsen og Aalesund.

Ola Brynhildsen satte høyrekanten fint opp. Den tidligere landslagsspilleren fintet John Kitolano helt ut og smalt 1–0 inn i korthjørnet til Grytebust.

Brynhildsen var igjen involvert på den neste scoringen. Sten Grytebust reddet spissens forsøk, men Magnus Grødem fikk to sjanser på returen. Den andre smalt han opp i nettaket forbi fire Aalesund-spillere. 2–0.

Aalesund måtte satse fremover, men fikk aldri ferten av mål eller poeng. 6132 tilskuere kunne konstatere at Molde slo Aalesund, som i begge fjorårets møter i Eliteserien.

Molde-innbytter Erling Knudtzon fintet i stedet vekk Aalesund-innbytter Kollskogen. Klar straffe.

Sivert Mannsverk satte inn 3–0 på straffesparket.

