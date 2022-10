VM-KLAR: Neymar og Brasil er kanskje den største VM-favoritten. Her i treningskamp mot Qatar i 2019. Brasil vant 2–0.

TV 2 foran VM: − Naturlig at annonsørene er skeptiske

TV 2, NRK og VG vedgår at det har vært tyngre enn normalt å få sponsorer og annonsører til medienes dekning av fotball-VM.

– Det er naturlig at annonsørene er skeptiske til dette mesterskapet, det har også vi merket, sier TV 2s salgs- og markedsdirektør Bjørn Gunnar Rosvoll.

– Samtidig forstår også annonsørene at deres bidrag gir oss som kommersiell allmennkringkaster mulighet til å drive kritisk journalistikk. For aldri har kritisk journalistikk vært viktigere i formidlingen av et mesterskap enn under fotball-VM i Qatar, påpeker han.

NRK og TV 2 deler på senderettighetene til fotballmesterskapet.

Årets fotball-VM er svært omdiskutert, både på grunn av påstander om en korrupt tildeling av mesterskapet i 2010 og på grunn av omfattende brudd på menneskerettigheter i arrangørlandet.

– FIFA er ikke korrupt, personer i FIFA er korrupte, uttaler tidligere FIFA-president Sepp Blatter i «The Men Who Sold The World Cup» på Discovery +.

Nå varsler strømmetjenesten Netflix at det kommer en ny dokumentar, som slippes 9. november: «Sannheten om FIFA».

Bjørn Gunnar Rosvoll, TV 2s salgs- og markedsdirektør.

– Man skal ha en god grunn for å sponse et sånt mesterskap. Det henger noe negativt rundt hele mesterskapet som gjør at man kanskje holder igjen og er litt mer forsiktig. Så skal det også sies at vi er i en tid hvor pengene ikke sitter like løst. Man holder igjen av usikkerhet fremover. Men man er nok litt redd for å tråkke feil, for det er et veldig ømfintlig og alvorlig tema som ligger bak, vurderer Morten Wiberg i mediebyrået Carat/Dentsu.

Et mediebyrå sørger for at annonser og markedsføring vises på rett sted, til riktig tid, til de riktige menneskene. Målet er å maksimere annonsørenes avkastning.

Wiberg mener det er mindre rom for sprell og reklamer som spiller på godfølelsen et VM normalt gir fotballelskere.

– Jeg tror ikke vi får se like mange kreative formater som er veldig tilpasset VM. Det er mer på annonsørens egne premisser og mer generell reklame, sier han.

– Når det gjelder TV-annonsering i forbindelse med kampene, gjør vi nå en vurdering av vår synlighet i forbindelse med TV-kampene i perioden VM pågår, forteller Anders Krokan, pressesjef i Telenor Norge.

TV 2 synes det er «helt naturlig at noen stiller spørsmål» rundt egen markedsføring i forbindelse med VM-kampene.

– Vi har derfor vært veldig tydelig i vår kommunikasjon med annonsørene at de gjennom å annonsere hos oss faktisk bidrar til at vi virkelig kan satse tungt på kritisk og undersøkende journalistikk under mesterskapet. På den måten bidrar de direkte til at vi kan utføre samfunnsoppdraget vårt.

– For øvrig er det jo i TV 2 et klart og tydelig skille mellom kommersielt og redaksjonelt innhold. Man støtter ikke regimet i Qatar selv om man annonserer samme periode som Fotball-VM pågår. Dette gjelder jo for alle kommersielle medier, sier Bjørn Gunnar Rosvoll.

I tillegg til tradisjonelle reklamer på TV 2, har både TV 2 og NRK egne sponsorer til VM-sendingene.

– Vår praksis er at vi ikke offentliggjør navnet på sponsorene før eventet finner sted, sier Espen Olsen Langfeldt, sportsredaktør i NRK.

– Hvordan blir disse sponsorene synlige for brukere?

– De blir synlige gjennom sponsorplakater før og etter sending, slik praksisen har vært på alle sportssendinger i NRK.

– Har det vært vanskeligere enn normalt å selge dette mesterskapet til sponsorer?

– Ja, det har vært litt mer utfordrende enn ved tidligere mesterskap i fotball.

PÅ SPONSORJAKT: Christian Haneborg, kommersiell direktør i VG.

Også TV 2 bekrefter at kanalen har VM-sponsorer.

– Ja, men alle detaljene er ennå ikke helt på plass så hvilke sponsorer vil vi komme tilbake til nærmere mesterskapet, sier Bjørn Gunnar Rosvoll.

En knapp måned før VM har VG fremdeles ikke landet en VM-sponsor til sin dekning.

– Omstendighetene er annerledes i dette VM, og det merker vi. Vi jobber fremdeles med å lande sponsoratet for fotball-VM. Vi tror at det vil skje, men vi merker at det er andre omstendigheter enn tidligere, sier Christian Haneborg, kommersielle direktør i VG.