PIPEBLÅSER: Sarah Zangeneh under en kamp mellom LSK Kvinner og Vålerenga.

Hun dømmer cupfinalen: − Tenker ikke på meg selv som forbilde

Sarah Zangeneh (30) dømmer cupfinalen lørdag. Om hun kan være et forbilde, er hun gjerne det.

Drømmen er å dømme på nivå én blant herrene - men hennes egne dommerforbilder er kvinner.

Det er en særdeles hendelsesrik uke for Sarah Zangeneh. Hun er legeutdannet og startet i ny jobb på Kongsberg sist mandag. Lørdag er det altså cupfinale mellom Brann og Stabæk.

Hun er født og oppvokst i Oslo, har iranske foreldre og begynte - som mange andre barn - med å spille fotball, nærmere bestemt for Bjørndal, et område sørøst i hovedstaden.

Som 12-åring dømte hun sin første barnefotballkamp.

– Klubben arrangerte kurs i forkant av en lokal cup. Jeg husker om vi ble oppfordret eller tvunget til å dømme, smiler hun.

NY JOBB: Sarah Zangeneh har begynt i ny legejobb i samme uke som hun skal dømme cupfinalen for kvinner.

– Men du ble ikke skremt?

– Nei, jeg synes det ga meg en mestringsfølelse. Det var derfor jeg valgte å fortsette.

En liten avsløring: Sarah Zangeneh hadde ni kamper på seniornivå før hun la fotballspillet på hylla da corona’en slo inn. Og i én av disse kampene, for Nordstrand mot Holmen, pådro hun seg gult kort.

– Det gule kortet kom for en tøff kroppstakling, og den måtte komme. Den tok jeg i mot uten store protester, forteller Zangeneh.

– Tenker du at du selv kan inspirere andre?

– Jeg tenker ikke på meg selv som forbilde, men det er hyggelig hvis jeg kan oppmuntre andre med innvandrerbakgrunn til å satse i fotballen. Det er definitivt en positiv side. Men jeg tenker ikke over at jeg har en annen farge på hud og hår enn mange andre.

– Men hvis jeg kan være til inspirasjon, så blir jeg veldig glad for det.

– Glad når treffer

– Når blir du glad på fotballbanen?

– Når jeg treffer på en viktig kampavgjørende situasjon, for eksempel et straffespark. Eller om jeg kjører fordel på en situasjon som ender i mål for det laget som skulle hatt frispark.

– Er kvinner bedre eller dårligere dommere enn menn?

– Ingen kommentar!

– Er det annerledes å dømme kvinner og menn?

– Tempoet er høyere for herrene, og det er mer kraft i duellene. Men ut over det er det fotball med samme regler.

Vil til Eliteserien

– Er kvinnelige spillere snillere enn menn mot dommerne?

– Jeg vet ikke om det er noen forskjell, men for meg kan det kanskje føles mer truende om en svær mann kommer med den samme reaksjonen som en kvinne. Bare på grunn av den fysiske forskjellen mellom menn og kvinner.

Hun debuterte i kvinnenes øverste liga, Toppserien, allerede i 2015. Nå står cupfinalen for døren. I herrefotballen dømmer hun på nivå tre.

– Jeg håper å ta nye skritt og få dømme OBOS-ligaen, sier hun.

– Og målet er å dømme i Eliteserien?

– Absolutt. Jeg håper at den første kvinnen snart skal dømme på øverste nivå blant herrene. Om det ikke blir meg, så en annen dommer fra Toppserien.

STJERNE: Branns Tuva Hansen er en av de største stjernene som spiller cupfinale lørdag ettermiddag. Brann ble seriemestre i år.

Vil oppmuntre minoritetsjenter

– Er det problematisk å være dommer - og samtidig utdannet lege - om en spiller som skulle bli alvorlig skadet og du trengs som lege?

– Det er gjerne medisinsk personale hos de klubbene som jeg dømmer, og heldigvis har jeg aldri opplevd alvorlige skader i kamper som jeg har dømt.

– Er det noe du kan bli bedre på?

– Det er så mangt! Jeg jobber konstant med å utvikle meg på flere områder, som tolkning av spilleregler, hvordan jeg plasserer meg på banen, treffe riktig på avgjørelser i situasjoner som ikke dukker opp så ofte ... Ting som det ikke er så lett å trene på.

– Hva vil du si om minoritetsjenter og barnefotball?

– Vi må jobbe for å hindre frafallet. Det er viktig at trenere og ledere oppmuntrer dem til å fortsette å spille fotball, også om de ikke får støtte hjemmefra.