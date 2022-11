LEGGER OPP: André Sødlund (25) forteller til VG at det har vært en rar dag med mange positive tilbakemeldinger etter at han kom med beskjeden at han er ferdig som fotballspiller.

Sødlund takker for støtten etter den tunge perioden: − Varmer hjertet mitt

André Sødlund (25) forteller det har vært «en sinnssyk respons» etter at han kom med beskjeden om at han skal legge opp på grunn av depresjon og angst.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang. Jeg sitter og prøver å svare alle nå, og det har vært helt sinnssyk respons. Folk er så snille og skriver. Folk jeg kjenner og folk jeg ikke kjenner. Det er helt ekstremt mye respons, sier André Sødlund til VG samme dag som han annonserte at fotballkarrieren er over.

Sandefjord-spilleren fortalte i en pressemelding fredag at han har slitt med depresjon og angst.

– Det har vært en litt rar dag i dag, egentlig. Litt vemodig og trist på mange måter. Samtidig får jeg meldinger på at folk setter pris på at jeg er ærlig. Det varmer hjertet mitt veldig, sier 25-åringen, som tok avgjørelsen for én til to måneder siden.

Sødlund har fått mye støtte på Instagram-innlegget han delte tidligere fredag:

Den «førtidspensjonerte» fotballspilleren trekker frem hovedtrener Hans Erik Ødegaard – og sier at han har betydd mest for ham i den tunge perioden.

– Han har vært veldig på det at jeg ikke må stresse med å komme tilbake på trening. At jeg bare må ta en pust i bakken og føle på hva som er rett for meg. Den forståelsen han har hatt for den menneskebiten oppi det her er noe jeg setter veldig stor pris på.

ÅPEN: – Jeg vil gjerne være til hjelp for andre med de samme plagene. Derfor forteller jeg sannheten og den virkelige årsaken til at jeg nå velger å gi meg, var noen av de velvalgte ordene til André Sødlund i pressemeldingen fredag.

VG forteller Ødegaard om lovordene fra den tidligere Odd- og Sandnes Ulf-spilleren. Faren til landslagskaptein Martin Ødegaard takker – og forteller hva som er så spesielt med yrket toppfotballspiller:

– Det er en større arena å prestere på enn de fleste yrker, så da må den biten på plass den. Det er ikke bare å knipse i fingrene og forvente at man skal presentere sitt beste hver gang når det er mange som ser på, sier Sandefjord-treneren.

Ødegaard mener presset i fotballen er langt større sammenlignet med andre yrker.

– Siden fotballen er idretten med størst oppmerksomhet, så er presset størst der, og det er som regel flest publikummere, så det er der forventningene og presset er størst. Dette er unge mennesker, så man kan ikke forvente at det skjer av seg selv. Det som er i fotball og all idrett, det er strenge krav som må være der fordi du konkurrerer, og så må det være tillit til å tåle å feile. Det kan være en vanskelig balansegang, sier Hans Erik Ødegaard.

MENTOR: André Sødlund takker Hans Erik Ødegaard (avbildet) for hans støtte gjennom den vanskelige perioden.

Sødlund utdyper om problematikken som hovedtreneren er inne på.

– Jo eldre jeg har blitt, jo mer jeg har sett at jeg ikke betyr veldig mye som menneske. Sånn jeg har følt på det i hvert fall. At det er veldig «hype» rundt deg når det går bra på en måte, sier 25-åringen og fortsetter:

– Si at du spiller en bra kamp på søndag. Så kommer du på stadion dagen etter og alle spør hvordan det går med deg og sånn. Så går det én uke, du spiller én dårlig kamp, så er det ingen som ser på deg, nesten. Du merker at du blir behandlet annerledes utifra prestasjoner, sier 25-åringen.

Han blir i Vestfold-klubben til tross for at han har spilt sin siste profesjonelle fotballkamp. Han skal jobbe med fotball-SFO og trene juniorlaget til Sandefjord.