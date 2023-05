1 / 6 forrige neste fullskjerm

Finne herjet med RBK – Brann-spillerne raste etter omdiskutert situasjon

BERGEN (Brann-Rosenborg 3–1 ) Etter en uke med «flau» cupinnsats, kritiske supporterbannere og oppvaskmøte skulle Rosenborg reise seg mot høytflyvende Brann. Det sørget Bård Finne for at aldri skjedde.

Brann-spissen var nemlig ustoppelig på Brann stadion mandag kveld. Han scoret to og noterte seg for en målgivende da bergenserne vant 3–1 over et hardt presset Rosenborg.

28-åringen fikk sin velfortjente hyllest da han etter et heseblesende siste kvarter satte den endelige spikeren i Rosenborg-kisten like før slutt.

For Kjetil Rekdal er trolig resultatet tungt å svelge. Etter en blytung uke i Trondheim skulle hans menn heve seg i Bergen.

Laget hans produserte noen enorme sjanser, men klarte bare å redusere én gang ved kaptein Markus Henriksen. Dermed fikk ikke trønderne med seg noe i en kamp der de aller helst skulle slå tilbake.

Det var også Brann som tok kommandoen på eget gress.

I den første omgangen noterte trønderne en målsjanse som 16 år gamle Sverre Nypan bommet på. Ellers var det enveiskjøring mot målet til André Hansen.

– Ser ut som Brann er en spiller mer, sa Jesper Mathisen på TV2s FotballXtra.

Kampen var et snaut kvarter gammel da vertene fikk sitt fortjente ledermål og det var ingen overraskelse at Bård Finne stod for det.

Brann-spissen var involvert i et glitrende Brann-angrep som han selv fikk æren av å avslutte i mål.

Senere var Ole Didrik Blomberg og Frederik Børsting begge nære, men RBK-keeper Hansen vartet opp med noen solide redninger.

Den andre omgangen fortsatte der den første slapp.

I det 51. minutt satte hjemmelaget fart på en kontring. Finne fant Blomberg ute til høyre. Han fyrte av fra spiss vinkel og en ellers god André Hansen slapp inn enkelt.

Der de fleste så for seg at vertene skulle kontrollere inn en trygg seier, skjedde i stedet det motsatte.

Edvard Tagseth fikk en stor mulighet, mens Markus Henriksen smalt ballen i stolpen.

Så kom en svært omdiskutert situasjon i den 70. minutt og som satte i gang raseriet hos Brann-spillerne.

Først reddet Brann-keeper Mathias Dyngeland et straffespark tatt av Kristall Ingason.

Men dommeren mente keeperen stod for langt ute i det straffen fra islendingen ble tatt.

Rosenborg fikk en ny sjanse fra ellevemetersmerket. Det satte sinnene i kok i Brann-leiren. Etter noen minutters diskusjon med dommeren, fikk kaptein Markus Henriksen likevel ta straffen. Han gjorde ingen feil og satte ballen kontant i mål.

Scoringen gjorde at trønderne fikk blod på tann. Kampen endret karakter og Brann slet med å dominere kampen slik de hadde gjort i en drøy time.

Men utligningen uteble.

Brann fikk i stedet enorme kontringsrom. Det utnyttet vertene like før slutt og Bård Finne avsluttet det som ble en drømmekveld for både hans og Branns del.

