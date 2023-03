MISTER FOTBALL-VM: Maria Thorisdottir. Her på Ullevaal stadion i september 2021.

Thorisdottir mister VM: − Knuste hjertet mitt

Maria Thorisdottir (29) blir ikke å se for det norske landslaget under sommerens verdensmesterskap i fotball.

Det bekrefter forsvarsspilleren selv til Jærbladet. Årsaken skal være en leddbåndsskade.

– Knuste hjertet mitt dette her, men jeg har blitt knocket ned så mange ganger nå, så jeg skal slå tilbake nok en gang, skriver Thorisdottir i en SMS til avisen.

Thorisdottir har 66 landskamper for Norge, og spiller for tiden for ligaleder Manchester United i England.

I helgen møttes hennes norske lagvenninner, Julie Blakstads Manchester City og Maren Mjelde og Guro Reitens Chelsea, til toppkamp: